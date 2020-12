Facebook | ¿Te gusta darle solución a diversos retos virales ? Si tu respuesta es positiva, te comentamos que el que motiva esta nota te va a encantar. Varios internautas han reportado que se les hizo muy complicado superarlo.

Este reto viral consiste en encontrar la figura de un caballo en una ilustración colorida en la que se aprecia a una mujer al lado de un dromedario. Para ubicar al equino se dan 60 segundos.

¿Ya estás listo para asumir el desafío? ¡Baja un poco más para ver la imagen! ¡Mantente atento a cada detalle del gráfico!

Mira la imagen con atención, Tienes solo un minuto para darle solución. (Foto: genial.guru)

“Aunque parezca sencillo de resolver, este reto viral muy complejo porque los colores brillante te distraen”, comentó un usuario de Facebook.

En caso no hayas logrado ubicar al caballo, descuida. Aquí dejamos la solución. No, no tienes que darnos las gracias.

Aquí podemos observar la respuesta. (Foto: genial.guru)

