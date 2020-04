El tema ‘Safaera’ de Bad Bunny ha resultado ser un éxito avasallador al punto que miles de usuarios, sobre todo jóvenes, se graban bailándolo o cantándolo. En el marco de esta ‘fiebre’, se ha vuelto tendencia un singular reto viral que consiste en filmar la reacción de una persona mayor al oír el tema; sin embargo, un chico decidió llevar el desafío un paso más allá. ¿Qué ocurrió?

La idea provino del usuario Ronald J. Mejía, quien se grabó bailando el popular reggaeton con su novia, y en medio de una sala de estar, buscando que su madre los encuentre; sin embargo, la inesperada reacción de la mujer dejaría con la boca abierta a miles en Facebook.

Y es que lejos de enojarse o recriminar a la joven pareja, la madre del chico celebró el hecho y decidió unirse al baile. El clip nos deja ver que la mujer dejó la escoba que traía entre sus manos para subirse a una barra, en donde lució sus mejores pasos.

La singular escena publicada en Instagram y Facebook acumula millones de reproducciones y miles de reacciones.

¿Qué significa ‘Safaera’?

YHLQMDLG (abreviación de “Yo hago lo que me da la gana”) es el segundo álbum de estudio en solitario del cantante puertorriqueño Bad Bunny. Se podría decir que el tema más popular es ‘Yo perro sola’ debido a la controversia que causó el videoclip, en donde el artista se viste de mujer; no obstante, ‘Safaera’ sigue siendo una de las favoritas de muchos y es por ello que no para de escucharse por todos lados.

Si es uno de tus temas preferidos, debes saber que el término nació en Puerto Rico y nace de de “zafar” o “estar zafado”. Esta palabra es similar a la expresión “rompedera”, palabra que hace referencia hacia una persona que actúa de manera desinhibida y atrevida.

Según la RAE, “zafar" significa soltar o desatar algo.

Debido a todo lo anterior, podríamos concluir que Bad Bunny utiliza la palabra safaera para referirse a que la mujer de la canción se “soltó”, es decir, que actúa sin pudor.

