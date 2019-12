Un águila calva se estrelló de forma aparatosa contra la ventana de una oficina de H&R Block , una compañía de preparación de impuestos en la ciudad de Norfolk, Virginia (Estados Unidos), y toda la escena grabada en video se volvió viral en redes sociales como Facebook.

El ave permaneció en el lugar por unos minutos antes de emprender vuelo y de la llegada de personal de control de animales. Harry Patterson, que trabaja en una oficina de seguros cerca, grabó al “visitante” al percatarse de su presencia dentro del edificio.

“Al comienzo no me di cuenta que estaba ahí. Pensé: ‘¿Qué están haciendo en la oficina de preparación de impuestos? ¿Qué clase de promoción será aquella?”, reveló Patterson a la televisora CBS6.

“Estaba hablando por teléfono con mi amigo y me percaté de que había un águila calva dentro de las oficinas de H&R Block. No podía creer lo que estaba diciendo. Le dije: ‘Hagamos una videollamada para que puedas ver esto’”, agregó.

Patterson precisó que el animal no parecía herido. “No hacía ningún ruido ni parecía lastimada. Ni siquiera cojeaba”, contó el oficinista, que dijo que el águila calva aparentemente ingresó a las instalaciones rompiendo una ventana.

De acuerdo al diario Virginia Pilot, el águila dejó un agujero de casi un metro de diámetro la mañana del último lunes. Un representante de H&R Block dijo que el vidrio fue reemplazado en su totalidad ese mismo día por la tarde.

La mencionada oficina permanece cerrada por lo que resta del año y no abrirá sus puertas hasta el próximo ciclo fiscal. “Quizá no necesitaba un seguro ya que no entró por mi ventana. De haber sido así, hubiera estado en buenas manos”, bromeó Patterson.

“Tal vez quería entrar allí y que le calculen sus impuestos antes”, añadió Patterson sobre el incidente que se volvió tendencia en Facebook, acumulando miles de reproducciones y cientos de comentarios.