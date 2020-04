Un joven padre de familia observaba orgulloso los espectaculares pasos de baile que aprendió su hija, cuando de pronto la pequeña empezó a bailar twerk y lo dejó sin palabras. La divertida escena fue registrada en video y publicada en Facebook, donde se hizo viral. El material acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios de internautas que han soltado más de una carcajada.

El video publicado en la página de Facebook ‘TheCHIVE’, muestra a los protagonistas en la cocina de su casa bailando al ritmo de un divertido tema. Tanto el padre como la niña movían sus caderas al son de la música, cuando a la pequeña se le ocurre demostrarle un nuevo ritmo que había aprendido y le pide a su progenitor que le haga un poco de espacio.

Es así como la niña se pone de espaldas y empieza a hacer ‘twerking’ frente a la mirada atónita de su padre como muestra el video de Facebook, quien jamás imagino que un inocente baile terminaría de esa forma. En las imágenes se ve a la pequeña colocar su manos en el piso y sacudir su cuerpo de un lado a otro.

La divertida escena fue registrada por la madre de la menor, quien no pudo contener la risa al ver la reacción de su esposo. En los últimos segundos del video se ve al hombre llevarse la mano a la boca y retirarse del lugar para no ver más el atrevido baile de su pequeña. Las imágenes causaron furor en Facebook, donde los usuarios expresaron diversas opiniones. Mientras algunos creen que una niña no debería realizar ese tipo de performance, otros toman con humor lo ocurrido.

