Los estragos de las tormentas o los fenómenos climáticos suelen ser perjudiciales para algunos transeuntes. Lo que pasó en Rusia es clara muestra que nadie está a salvo en las calles por este video que se volvió viral en redes sociales y refleja cómo una mujer esquivó un bloque de hielo que caía desde un techo.

Un problema constante cuando hablamos de nieve o cambios climáticos, es la nieve que se acumula en las fachas y cornisas de las casas. Esto genera deslizamientos inesperados desde superficies elevadas que pueden hacer daño en cuestión de segundos a quienes viven en estas casas o, por qué no, a los transeúntes en las calles.

En esta ocasión, todo cabe indicar que fue parte de un descuido del dueño de la vivienda y, felizmente, no pasó a mayores porque un posible impacto nos estaría llevando al desenlace más frío como es la muerte de una persona que no se lo esperaba. La reacción fue de lo más normal y esta mujer rusa reflejó que no tuvo miedo porque siguió caminando normal.

El hielo descendió apenas por adelante de la transeúnte, quien salvó por centímetros. De haber caminado a un paso más rápido, su suerte probablemente habría sido distinta. No se sabe si el dueño de la casa se dio cuenta de lo sucedido porque no hubo quejas de la transeunte ante lo acontecido de manera fugaz. Aquí el video.

El video fue captado por una cámara fija que grababa desde un automóvil y luego publicado en la cuenta de Twitter de un canal ruso, quienes lo acompañaron con el texto “algún milagro la salvó”. Y es verdad porque la situación fue inesperada e impredecible. Eso sí, esto quedará marcado como una anécdota para la mujer y la volverá más cuidadosa en las calles.

El hielo cayó justo delante de ella, casi sobre sus pies, de manera que habría causado heridas a la transeúnte si esta hubiera caminado algo más rápido. Pero no fue así y los usuarios también no tardaron en reaccionar ante este video que nos da entender que la vida se puede perder en cuestión de segundos cuando menos lo esperas.

Por supuesto, lo ocurrido tomó por sorpresa a la mujer, que, aunque se detuvo para mirar hacia el tejado para entender qué había pasado, rápidamente continuó su camino como si nada. Este detalle lo más resaltantes en redes sociales por este video que ya está en boca de todos y, a pesar de ser de Rusia, ha dado la vuelta al mundo.

