En la vida, tenemos parejas que a pesar de tener una gran cantidad de años juntos, no se llegaron a casar y terminaron su relación. También hay otros que deciden hacerlo de manera prematura independientemente de lo que pase años después. Es normal, pero para esta mujer no. Ella se volvió viral luego de denunciar a su novio por no pedirle matrimonio en 8 años de relación.

Sí, parece insólito. Es una tradición antigua que el hombre pida la mano a una mujer y esto se estila en la gran mayoría de culturas. Una mujer de Zambia es parte de esta idea y denunció a su novió por no casarse con ella luego de tener 8 años de relación.

Para Gertrude Ngoma es un tiempo perdido y por eso decidió llevarlo a tribunales como parte de la molestia por no hacer la propuesta. Herbert Salaliki (el novio) pagó un tributo a los padres como símbolo que cuidaría de la hija, pero no ha cumplido con su promesa y pospone cada vez más este momento.

La pareja tiene un hijo en común, pero nunca han vivido juntos y ella reside con sus padres. Gertrude aseguró lo siguiente en el juicio: Su Señoría, él nunca ha hablado en serio, por eso lo llevé a la corte, porque merezco saber el camino a seguir y mi futuro con él”. También lo acusó de mensajearse con otra mujer.

Herbert si quería casarse con ella, pero le faltaba dinero para realizar la boda. Además, son los problemas de comunicación lo que se volvió una consecuencia que Ngoma no le de la suficiente atención para seguir en pie con la idea de casarse.

La magistrada aseguró no proceder porque el tema escapaba de sus manos, a pesar de haber pagado el monto no había matrimonio. Eso sí, aconsejó que la demanada sea por incumplimiento de contrato matrimonial.

