“Sería muy egoísta si no compartiese esto”, escribió Angela Lally en su página de Facebook, sin imaginar que el video que publicó en esa red social tendría más de un millón de reproducciones. ¿A qué se debe el éxito de las imágenes que difundió la ciudadana de Estados Unidos? Resulta que en ellas se aprecia la forma tan tierna y adorable en la que su perro cuida y entretiene a su pequeño hijo, a quien se lo había encargado pues tuvo que salir de casa con urgencia. El clip ha dejado impresionados a cientos de miles de internautas.

En estos tiempos de coronavirus, las madres procuran no sacar a sus hijos las calles para evitar que se contagien, sobre todo si son muy pequeños, ya que su sistema inmunológico aún no está muy fortalecido. La disyuntiva para Angela empezó cuando tenía que ausentarse de su vivienda, pero no tenía con quien dejar a Liam, su hijo de apenas unos meses de nacido. Consideró varias alternativas, pero al final eligió la menos imaginada y que ha causado tanto asombro en Facebook.

La mujer decidió que fuese Bronn el que cuidase a su vástago. ¿Quién es Bronn? ¿Su pareja? ¿Un vecino? ¿Un pariente? Nada de eso. Bronn es su perro labradoodle. Tal como lo leen: sería su mascota la que tendría que fungir de niñero para custodiar al pequeño Liam. Angela confesó que tenía cierto temor de que sucediera algo malo, pero cuando regresó a casa se quedó anonadada con la escena que presenció: el can y el niño estaban divirtiéndose como buenos y viejos amigos.

El perro no solo cuidó bien al bebé, sino que lo entretuvo mucho mejor que la propia madre. En el clip viral de Facebook, se observa que el pequeño ríe a carcajadas con los movimientos y ladridos de la mascota. Sin duda una tierna y adorable escena que explica por qué ha tenido tanto impacto en las redes sociales. De hecho, muchos internautas, medio en broma y medio en serio, han escrito solicitando los servicios de niñero de Bronn. “Cuidaría a mi hijo mejor que mi esposo”, comentó una usuaria.

