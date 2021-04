El ilustrado húngaro Gergely Dudas nuevamente se encargó de volver en viral uno de sus últimos dibujos publicados en Facebook . Esta ilustración es un reto viral que nos pide hallar a un oso polar entre varios pandas. Son cientos de usuarios que aseguraron no poder hallarlo, pero sabemos que tú tienes la suficiente habilidad para dar con la ubicación exacta del mamífero.

Son varios los desafíos que vemos día a día en las redes sociales. Desde simple retos visuales hasta acertijos matemáticas muy difíciles de resolver. Todos ellos han acaparado la atención de millones de internautas en Estados Unidos, México y España.

En épocas como las que estamos viviendo, confinados en nuestras casas por la pandemia del COVID-19, muchos buscan algo en que entretenerse es por eso que el ilustrador Gergely Dudas, conocido como Dudolf en Facebook , publicó el siguiente reto viral que te sorprenderá. Así que no perdamos más el tiempo e intenta resolver este reto viral .

Imagen viral

¿Puedes ver al oso polar oculto entre los pandas? Prueba tus sentidos en este reto viral. | Foto: Dudolf

¿Observaste la imagen un tiempo prudente y no diste con la solución? ¿Quieres una pista para seguir? Pues no te preocupes, porque sabemos que iba a ser complicado y casi imposible de hallar. Pero te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando a detalle la imagen del reto viral.

Solución del reto viral

Si llegaste hasta este punto significa que no tuviste éxito en este desafío visual. Pero tranquilo, que nadie lo tuvo. Dudolf decidió jugarle una broma a todos sus seguidores en Facebook y también a todos los amantes de los retos virales que hay en las redes sociales. No hay ningún oso polar oculto entre los pandas, se trata de una broma por Día de las bromas de abril , que se celebra el primer día del mes en Estados Unidos .

El ilustrador le jugó una broma por el día de los inocentes de abril a todos sus seguidores y amantes de los retos virales. | Foto: Dudolf

