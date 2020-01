El pasado 11 de enero, Taiwán celebró elecciones legislativas y una de las nuevas integrantes de su Parlamento ha puesto al Internet de cabeza. Se trata de Lai Pin-yu, una joven militante de 28 años del Partido Progresista Democrático que se impuso en el 12° distrito de Taipéi.

Lai es una conocida activista pero también una prolífica cosplayer que se hace llamar ‘Souichi’. La flamante parlamentaria celebró su triunfo en las urnas compartiendo con sus seguidores en redes sociales una foto de ella disfrazada como Sailor Mars.

“Hola a todos, soy Lai Pin-yu, legisladora del 12° distrito de Nuevo Taipéi. Por favor, necesito de sus consejos para los próximos cuatro años”, se lee en la descripción de la imagen, que acumula más de 29 mil reacciones y cientos de comentarios en Facebook.

Después de una campaña que comenzó en septiembre del año pasado, Lai Pin-yu llega al Parlamento de Taiwan como la integrante más joven de su historia con su propuesta de mejorar el tráfico, la atención médica y un turismo sostenible.

Esta conocida cosplayer ha estado involucrada en la política desde hace un tiempo. En 2013, posó haciendo cosplay con telones de fondo de edificios programados para ser demolidos con la finalidad de protestar y despertar conciencia entre sus conciudadanos.

Sin embargo, no fue hasta el año siguiente en la que se convirtió en una de las impulsoras del movimiento Sunflower, un grupo político liderado por jóvenes que protestaban contra un acuerdo comercial con China.

En aquella ocasión, Lai se encadenó a otros manifestantes para bloquear el tráfico y se ganó el sobrenombre de ‘Diosa de los Girasoles’ y ‘La Mujer Aguerrida’. Fue en ese momento que se animó a participar en los comicios, sin imaginar que contaría con un tremendo apoyo.

Siendo una gran seguidora del cosplay y del anime, Lai recorría las calles de su ciudad vestida como Asuka Langley Soryu de Neon Genesis Evangelion para hacer llegar su mensaje a los votantes, presentándose como una alternativa diferente a los políticos tradicionales.

Lai Pin-yu también es una autoproclamada “reina” de los memes, ya que comparte todos los que crea (y a menudo protagoniza) en sus redes sociales para comunicar sus propuestas y hacerle frente a sus contendores políticos.

Pese a su extravagante forma de captar votos, Lai tiene experiencia como asistente legal y no se siente avergonzada de sus antiguas fotos en bikini ya que, según declaro al sitio Stand News, no ha hecho nada malo y no había necesidad de ocultar lo que era para las elecciones.

“Espero conocer a los votantes sinceramente y hacerles saber que los políticos no somos diferentes al resto. Fuera de nuestro enfoque en política, nuestras vidas diarias son iguales a las de los demás”, dijo la joven parlamentaria, por su parte, al sitio The News Lens.

“Puedo ser tu hija, tu nieta o tu vecina y lo único diferente de mí es que me especializo en política o leyes, que sé cómo hacer un presupuesto o conducir una sesión de preguntas y respuestas”, finalizó la flamante integrante del Parlamento de Taiwán.