Un hombre de inicial W y de apellido Brown se convirtió en el afortunado ganador del premio mayor de una lotería en Jamaica. El afortunado participante se ganó los 95 millones de dólares y no tuvo mejor idea que recoger su dinero vestido de Darth Vader. Un hecho que se volvió viral en Facebook y demás redes sociales.

El sujeto explicó que ocultó su identidad porque nadie de su familia o amigos sabe que es el afortunado ganador. “Quiero decidir qué es lo mejor antes de gastar nada. Necesito decidir cuáles son mis metas, pero sé que quiero ser dueño de un autobús”, le dijo Brown a The Jamaica Gleaner.

El apodado Darth Vader jamaiquino compró el billete ganador en el Di Endz Sports Bar de May Pen. Y si bien tuvo suerte de ganar el premio mayor, Brown lleva eligiendo los mismos números durante los últimos 20 años.

“La vida siempre ha sido muy dura. Vengo de una familia pobre, a veces no podía asistir a la escuela pero me dije a mí mismo que Dios me ayudaría algún día para que yo pudiera ayudar a mi familia”, relató.

Cabe señalar que la decisión de disfrazarse ya casi es una tradición en Jamaica. Hace dos años, otro hombre conocido como “N. Gray” ganó otra super lotería de Supreme Ventures y cuando fue a recoger su cheque de más de 180 millones de dólares, se cubrió la cara con una máscara de emoji sonriente.