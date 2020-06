Es bien sabido que el cuidado de la piel durante la adultez es vital si lo que se desea es mantener la apariencia de un joven. Además, por supuesto, de una buena alimentación. Un ejemplo perfecto de estas recomendaciones sería el caso de Valeria Lipovetsky, una mujer que se ha vuelto popular en redes sociales por ser confundida con la hermana de sus menores hijos.

Valeria es una ex modelo rusa de 30 años que acumula miles de seguidores en Instagram. Está casada con el empresario Gary Lipovetsky y vive en Canadá junto a sus tres hijos, que tienen siete, cinco años y dieciocho meses.

Admite que es mucho mayor de lo que parece y dejó que sus fanáticos conocieran los trucos de belleza que la ayudan a mantenerse “joven”. Todos los pasos los reveló en redes sociales como en Facebook.

Una vez que se levanta por la mañana, se aplica un suero de Vitamina C en la cara, lo que, según dice, le da un poco de brillo. Luego usa el cepillado en seco del cuerpo, que ayuda a exfoliar la piel, y no solo ayuda a la circulación, sino que también ayuda con su digestión y celulitis.

Al final del día, Valeria luego usa retinol, un ingrediente en cremas que jura que retrasa el envejecimiento.

A todo lo mencionado anteriormente, le suma el uso de piedra de cuarzo rosa gua sha que ayuda a la circulación.

Valeria ya es catalogada como influencer, y a menudo, comparte videos que explican todo tipo de consejos de belleza, además de mostrar parte de su vida privada. A pesar de que ella ha revelado que su edad es 30, muchos de sus seguidores aseguran no creerle.

“Quiero decir, en serio, ¿hay algún ser humano que no haya pensado que eres su hermana como primera impresión?”, escribió uno.

Un segundo admirador comentó: “Vi tus TikToks y luego comencé a seguirte en Instagram y casi me caigo cuando leí que eran tus hijos. Juré que eras un adolescente. Espero que no sea ofensivo porque no debería serlo”, dijo otro.

“Honestamente, cuando supe que tenías tres hijos, ¡no podía creerlo! Te ves tan joven ... bien por ti”, dijo un tercero.

VIDEO RECOMENDADO

Leslie Stewart: “en la época de los 90′s no sabía que yo era una bomba sexy”

Leslie Stewart: “En la época de los 90’s no sabía que yo era una bomba sexy”

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Apps para transmitir en vivo tus videojuegos preferidos

Aplicaciones útiles para transmitir en vivo tus videojuegos favoritos

Cristiano Ronaldo y su ejercicio durante un entrenamiento que se volvió viral

Cristiano Ronaldo y el viral en su entrenamiento de Juventus. (25/05/2020)

Diseñadores crean máscara facial de ‘Harry Potter’ y otra ‘robótica’

Coronavirus: Diseñadores crean máscara facial de ‘Harry Potter’ y 'mascarilla robótica'