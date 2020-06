¿Existe vida en otros planetas? Bueno, esta sin lugar a dudas es una de esas preguntas a las que solo el tiempo sabrá dar respuesta. Han habido estudios, sí, pero ninguno tan exitoso como para confirmar la existencia de vida extraterrestre. No obstante, esto no quita que cada nuevo descubrimiento nos podría ir acercando a la verdad sobre esto último.

Así, en medio de muchos trabajos, llamó la atención uno en específico publicado hace unos días en The Astrophysical Journal, en el que dos investigadores de la Universidad de Nottingham (Inglaterra) lograron reducir a 36 el número de civilizaciones en nuestra galaxia con la capacidad de ser contactadas por la Tierra. Antes de este estudio, la cifra oscilaba entre cero y miles de millones.

Pero, ¿cómo es que estos dos estudiosos concluyeron que la Vía Láctea podría albergar hasta a 36 civilizaciones extraterrestres? Pues no fue fácil. Para ello, tanto Christopher Conselice (profesor de Astrofísica) como Tom Westby (docente en la facultad de Ingeniería) se vieron obligados a cambiar su enfoque hasta ponerse en el supuesto de que la vida inteligente en otros planetas se forma como en la Tierra.

Una vez puestos en este contexto, ambos investigadores de la Universidad de Nottingham establecieron una serie de requisitos que denominaron el principio Astrobiológico de Copérnico para, a partir de ahí, ir descartando civilizaciones. “El método clásico se basa en hacer conjeturas de los valores relacionados con la vida, por lo que las opiniones sobre estos asuntos varían de manera sustancial”, dijo Westby.

“Nuestro nuevo estudio simplifica estas suposiciones utilizando nuevos datos, dándonos una sólida estimación del número de civilizaciones en nuestra galaxia”, agregó el primer autor del estudio. Como bien es sabido, la vida en la Tierra se desarrolló en un ambiente rico en metales y con más de 5.000 millones de año, por lo que los autores plantearon su teoría sobre la base de esta idea.

Conselice y Westby, así, propusieron dos escenarios distintos para el desarrollo de vida en otros planetas: por un lado estaría el principio copernicano astrobiológico débil, en el que un planeta formaría vida inteligente a partir de los 5 mil millones de años, pero no antes; y por otro lado estaría el principio fuerte en el que la vida debe formarse entre 4.500 y 5.500 millones de años.

“En el criterio fuerte, según el cual se necesita un contenido de metal igual al del Sol -el Sol es relativamente rico en metales-, calculamos que debería haber alrededor de 36 civilizaciones activas en nuestra Galaxia”, detalla Westby. Finalmente, el estudio no descarta que la nuestra sea la única civilización dentro de la galaxia, a menos que los tiempos de supervivencia de otra vida inteligente sean largos.

“Nuestra nueva investigación sugiere que la búsqueda de civilizaciones inteligentes extraterrestres no solo revela la existencia de cómo se forma la vida, sino que también nos da pistas sobre cuánto tiempo durará nuestra propia civilización. Si descubrimos que la vida inteligente es común, entonces esto sería revelar que nuestra civilización podría existir por mucho más de unos pocos cientos de años, alternativamente, si encontramos que no hay civilizaciones activas en nuestra galaxia, es una mala señal para nuestra propia existencia a largo plazo. Al buscar vida inteligente extraterrestre, incluso si no encontramos nada, estamos descubriendo nuestro propio futuro y destino”, sentenció Conselice. Y tú, ¿qué crees al respecto?

