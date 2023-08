La influencer de las dietas crudiveganas Zhanna D’Art dejó de existir a los 39 años el 21 de julio de 2023. Aunque se desconocen las causas de su muerte, algunos medios señalan que sería por su dieta extrema, algo que no debería asegurarse sin tener los resultados, toda vez que ser vegano no es determinante para llevar a la muerte a alguien, pero en este caso quizá su estilo de vida pudo influir, pues era muy estricta en su alimentación que carecía de complementos nutricionales, incluso no bebía agua hace seis años.

De acuerdo con su madre Vera Samsonova, la joven habría sufrido de “inanición y agotamiento” tras contraer una infección parecida al cólera, precisó al diario ruso Vechernyaya Kazan.

Se sabe que la dieta crudivegana que practicaba la muchacha consistía en comer exclusivamente semillas, frutas exóticas y vegetales crudos, y jugos, estos últimos reemplazaban al agua; es más, practicaba ayuno seco, que es abstenerse de comer y beber por varios días, precisa DailyMail. Debido al revuelo que ha originado su fallecimiento, te contamos quién es Zhanna.

"Chef a base de plantas crudas, desarrollador de recetas, estilista de alimentos en @rawfoodnextlevel2, escribió en su red social (Foto: Zhanna D'Art / Instagram)

¿QUIÉN FUE LA INFLUENCER ZHANNA D’ART?

Como lo señalamos líneas arriba, Zhanna D’Art era una influencer conocida por sus dietas crudiveganas: se alimentaba con todo lo que le proporcionaba la naturaleza sin cocinarlo; es decir, comía brotes de semillas de girasol, frutas y verduras crudas, y reemplazaba el agua con jugos.

Ella era originaria de Rusia y vivía en Malasia hace varios años. Debido a su nuevo estilo de alimentación, no dudó en compartir fotos y videos de sus preparaciones, incluso dejaba las recetas escritas en sus publicaciones de redes sociales, donde era conocida como Zhanna D’Art.

¿EN QUÉ MOMENTO COMIENZA CON LA DIETA CRUDIVEGANA?

Al notar que algunos de sus “compañeros” se veían mucho mayores de lo que realmente era su edad, Samsonova atribuyó esto a la comida chatarra, por lo que decidió hacer un alto y darle un giro radical y extremo a todo. Fue así como inició su dieta crudivegana, publica New York Post.

“Yo como comida sencilla, aunque tengo mucha experiencia como chef de comida cruda. Me encanta crear mis propias recetas e inspirar a la gente a comer más sano”, señalaba en sus redes sociales para inspirar a otros a seguir su estilo de vida.

“Veo que mi cuerpo y mi mente se transforman todos los días. Amo a mi nuevo yo y nunca paso a los hábitos que solía usar”, señalaba respecto a su dieta.

Aquí mostrando las preparaciones que hacía para alimentarse (Foto: Zhanna D'Art / Instagram)

¿EN QUÉ CONSISTÍA LA DIETA CRUDIVEGANA?

La dieta crudivegana de Zhanna D’Art consistía en alimentarse solamente de frutas, brotes de semillas de girasol, verduras, batidos y jugos, tal como se aprecia en sus publicaciones de redes sociales.

Asimismo, tenía prohibido beber agua, líquido que dejó de beber hace seis años, la cual reemplazaba con el jugo natural de las frutas como el coco o preparándose jugos ella misma.

Un amigo de la influencer dio a conocer que durante los últimos siete años vio a Zhanna comer la jaca gigante y el durian.