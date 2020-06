La familia real británica se encuentra en alerta por lanzamiento del libro “Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la formación de una familia real moderna”, el cual contará con las ‘explosivas’ declaraciones por parte de Meghan Markle y Harry tras el “Megxit”.

Si bien la ex pareja real se encuentra en su casa en Los Ángeles (Estados Unidos), desde que se conoció de la producción del libro se especulaba que Markle contaría anécdotas de la familia real, secretos de intramuros o algún prejuicio que pasó debido ser una actriz estadounidense y divorciada.

Sin embargo, el diario británico The Sun indica que el libro hablaría de acusaciones contra el príncipe William, el heredero al trono. Según el citado medio, los duques de Sussex señalaron a William y Kate Middleton de “insensibles” y de boicotear su salida de la realiza.

“En la familia real preocupa que William, especialmente, sea retratado con una mala imagen. Este tipo de escaramuza familiar no debería estar ahí afuera, en público. Esto no debería sucederle a los futuros monarcas. El libro podría ser lo más perjudicial para la familia real”, señaló una fuente a The Sun.

Portada del libro "Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la formación de una familia real moderna".

El libro, que consta de 320 páginas, se lanzaría el 11 de agosto y está escrito por el británico Omid Scobie, un gran defensor de la duquesa de Sussex, y por la estadounidense Carolyn Durand.

Cabe señalar que hace un mes un miembro de la familia real británica, el príncipe Andrés, fue relacionado al escándalo del multimillonario Jeffrey Esptein, empresario que lideraba una red de explotación sexual a jóvenes.

