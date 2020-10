La cantante colombiana Farina ofreció este viernes una entrevista en vivo al programa “Mujeres Al Mando” para promocionar “A Fuego”, su más reciente trabajo musical, y también el reality “Latin Music Queens”, con Thalía y Sofía Reyes, que estrena capítulo nuevo todos los jueves por Facebook Watch.

Sin embargo, la talentosa artista también habló de su cariño por nuestro país, pues su padre es peruano, y de su relación con Leslie Shaw, con quien mantiene una bonita amistad que data de mucho antes de que la invitara a grabar la canción “Estoy soltera”, y reveló cómo fue que se gestó su participación en esta colaboración.

“He ido dos veces a Perú. Todavía no he tenido la oportunidad de conocer mucho, pero me encanta la comida. Siento que la gente es muy cariñosa. De hecho, tengo colegas que comparten la idea mía de que Perú es uno de los países más amables con los artistas”, manifestó.

“La segunda vez que fui a Perú conocí a Leslie (Shaw) y me cayó súper bien. Ella es súper gentil, súper amable y me recibió tan lindo… Me dijo que ella había seguido toda mi trayectoria musical y que quería hacer algo conmigo y yo le dije que por supuesto que sí”, agregó la colombiana.

Farina contó que después de eso, le pidió a Leslie Shaw que le mandara la canción. “Al tiempo me envió ‘Estoy soltera’ que me pareció un hit desde que la escuché. Ella quería que yo le rapeara y le champeara y le metiera un poquito de esa calle que me caracteriza en mis las letras”, dijo,

“Unos días después me dijo que Thalía iba a estar, que es otra de mis colegas-amigas en la industria, así que hicimos el video en Nueva York. La pasamos increíble y con Leslie tengo una amistad muy especial”, aseguró.

Asimismo, un detalle que llamó mucho la atención fue durante la conversación que Farina sostuvo con Giovanna Valcárcel, fue que reveló que está viviendo en el mismo edificio donde vive Leslie Shaw y contó una graciosa anécdota de cómo fue que se enteró de esto.

“Yo me mudé hace como una semana y Leslie me llama y me dice: ‘Amiga, me pareció verte hoy’ y yo le dije: ‘No, es imposible, porque yo me estoy mudando’... Y mi manager, que estaba abajo, me dice: ‘Mira, acabo de ver a Leslie face to face’, y cuando le escribo me dice: ‘¡Fari, estoy en el mismo edificio!’", finalizó entre risas.

