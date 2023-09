Falta poco para que acabe septiembre y llegue octubre, el cual es un mes muy especial porque significa que empezará la venta de turrones y también por la procesión del Señor de los Milagros. Asimismo, durante ese mes hay un feriado muy especial que debido a que cae domingo, las autoridades peruanas han decidido que el día después de esa fecha sea declarado día no laborable y así muchos van a poder disfrutar de un feriado largo.

En ese contexto y para que puedas organizar algún paseo con tus familiares o amigos, Depor ha preparado este artículo con información respecto a la razón de ese feriado, la fecha y quiénes serán beneficiados.

¿Cuándo será el feriado largo en octubre?

Cada 8 de octubre es feriado porque se conmemora el Combate de Angamos; sin embargo, como cae domingo y muchos descansan ese día, las autoridades peruanas declararon a través del Decreto Supremo N° 151-2022-PCM que el lunes 9 de octubre sea día no laborable.

¿Por qué el 8 de octubre es feriado?

En Perú, cada 8 de octubre se conmemora el sacrificio de Miguel Grau en el Combate naval de Angamos. Este evento ocurrió durante la Guerra del Pacífico, dónde nuestro país se enfrentó a Chile y el ‘Caballero de los Mares’ demostró valentía.

¿A quiénes beneficia el feriado largo?

El lunes 9 de octubre será día no laborable para que las personas disfruten de un feriado largo. Aunque, al igual que en otras ocasiones beneficiará a las personas que trabajan en el sector público, pero deberán compensar las horas en los días posteriores y en el caso de aquellos que laboran en una empresa privada deben coordinar con su jefe al respecto.

¿Qué feriados faltan celebrar en el 2023?

Domingo 8 de octubre: Combate de Angamos.

Miércoles 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Viernes 8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Sábado 9 diciembre: Batalla de Ayacucho.

Lunes 25 diciembre: Navidad.

¿Cuánto pagarán si trabajas el 8 de octubre?

Si alguien debe trabajar ese día, recibirá un extra que es equivalente a dos días adicionales de remuneración a fin de mes, ya que el pago por el feriado ya está incluido en la remuneración mensual de ese mes (aplica para presencial y teletrabajo). Es decir, el monto que está en el sueldo, extra por el trabajo realizado (pago adicional por la jornada de feriado) y adicional por trabajar en día feriado (sin descanso sustitutorio posterior).

¿Hay pago extra si trabajo el 9 de octubre?

No, ya que no es un feriado calendario. Así que si laboras es como un día de trabajo usual y no hay pago adicional a diferencia del 8 de octubre.

