La llegada del 2023 está cada vez más cerca, pues a pocos días de finalizar el año, los ciudadanos peruanos ya buscan cuáles son los feriados que se vienen en el próximo año. Además, no solo revisan cuáles son los días que no se trabaja sino que buscan qué días caen para poder programar alguna actividad.

Cabe mencionar que a lo largo del año hay días feriados y días no laborales, por eso especificaremos cuáles son cada uno y cuál es la diferencia entre ambos.

FERIADOS 2023 EN PERÚ: CALENDARIO

ENERO

Domingo 1 de enero: Año Nuevo

FEBRERO

No hay feriados.

MARZO

No hay feriados.

ABRIL

Jueves 6 de abril: Jueves Santo

Jueves Santo Viernes 7 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Domingo 9 de abril: Domingo de Pascua

MAYO

Lunes 1 de mayo: Día del Trabajo

JUNIO

Jueves 29 de junio: San Pedro y San Pablo

JULIO

Viernes 28 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Sábado 29 de julio: Celebración del Día de la Independencia

AGOSTO

Domingo 6 de agosto: Batalla de Junín

Batalla de Junín Miércoles 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

SEPTIEMBRE

No hay feriados.

OCTUBRE

Domingo 8 de octubre: Combate de Angamos

NOVIEMBRE

Miércoles 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

DICIEMBRE

Viernes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Sábado 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Batalla de Ayacucho Lunes 25 de diciembre: Navidad

CUÁLES SON LOS DÍAS NO LABORABLES EN PERÚ

Los días no laborables en Perú son definidos por el Gobierno y hasta el momento no se ha oficializado sobre ninguno. Muchas veces, los días no laborables son anunciados a poco del feriado, así que se tendrá que esperar hasta el último momento.

Cabe señalar que, los días no laborables se establecen para los trabajadores del sector público, mientras que los del sector privado podrán acatarlo previo acuerdo con sus empleadores.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

El feriado es un día festivo que está fijado en el calendario y es ley de que se cumpla, estos días son acatados por el sector público y privado, cuyos trabajadores pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus escuelas, colegios, institutos y universidades porque las clases se suspenden.

Cabe precisar que en el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Mientras que el día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido a los trabajadores del sector público. Para que los colaboradores del sector privado puedan gozar de este, deberán llegar a un acuerdo con sus empleadores.

Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que solamente recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Para los que descansen deberán compensar esas horas con horas extras, trabajos los sábados o considerar como parte de las vacaciones.