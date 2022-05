✨ Ruben ÖSTLUND lauréat de la Palme d'or #Cannes2022 pour TRIANGLE OF SADNESS (SANS FILTRE) ! Félicitations à toute l'équipe du film !

-

✨ Ruben ÖSTLUND has been awarded the #Cannes2022 Palme d'or for TRIANGLE OF SADNESS ! Congratulations to the whole film crew ! pic.twitter.com/a4C6d9mOSe