Por Aldo Cadillo:

Jaze y Litzen están uno al lado del otro. Sin micrófonos en las manos y sentados sobre unos sillones marrones antiguos, los freestylers peruanos hablan sobre sus opciones en la Final Internacional de este sábado 30 de noviembre en el WiZink Center de Madrid. Rivales en la tarima y amigos debajo de ella, los raperos sólo tienen una cosa clara en este mundo de la improvisación: ninguno elegirá al otro y evitará quedar en la misma columna de emparejamiento. “Para mí es igual que gane Litzen o que gane yo, el hecho es que Perú gane”, pronuncia Jaze mientras da golpes con un dedo en el desgastado mueble en el que está sentado.

Son sólo cinco países los que tendrán a dos participantes en la Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional 2019: España, Argentina, México, Colombia y Perú. Y fue justamente Jaze el último que consiguió el ticket para la competencia. Elegido por el público en una votación por internet, el rapero número 16° llega a la final internacional queriendo ser campeón. En su segunda experiencia mundial, Jaze quiere ser el primer peruano en alzar el título.

Jaze y Litzen atendiendo a la prensa en el meeting previo a la final Internacional. (Red Bull)

“No me gusta la idea de ir contra uno en particular. Si se puede evitar en primera ronda a los locales está bueno. No me gustaría toparme con Litzen en primera ronda, me parece que el más a evitar de todos. No estaría bueno toparse con Aczino de nuevo”, declara Jaze mientras juega con el cierre de un canguro negro. “Quisiera competir con alguien con quién no he competido nunca”, responde. El recuerdo de la edición 2018 aún está presente en Jaze. El peruano compitió con Aczino en la última batalla de los octavos de final y perdió en una ajustada decisión de los jueces. Tres vieron al mexicano ganar y dos pidieron réplica.

Litzen, la sorpresa peruana del 2019

El trujillano Litzen se coronó campeón nacional 2019 ante Jaze. La sorpresa peruana del año se alzó con el título con 19 años, consiguiendo así su pase a la Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional España 2019. Conocido como Prole en sus inicios, “Little” y “Zen”, conjunción que crea su A.K.A., es consciente que su voz es la de todos los amantes peruanos del freestyle que desean que Perú tenga un campeón internacional. “Lo tomo con mucha responsabilidad para representar al país”, comenta mientras se acomoda la gorra.

“Mi objetivo es tocar la semifinal para asegurar un cupo para el año que viene”, asegura consciente del enorme talento que hay en la Final Internacional. Una meta realista y un premio seductor para alguien que debuta en Red Bull; pero, sobre todo, un joven que tiene el talento y el hambre de ganar más que cualquiera.

“Me estuve preparando antes. Ya está semana disfrutando más de la convivencia y aprovechando para desestresarme y llegar a tope”, comenta. “Más lo considero una preparación mental”, añade mientras se toma una bebida. El campeón peruano estuvo trabajando para visualizarse semifinalista; aunque, llegando a esa llave, la final -y el título- están a una batalla.

Litzen, el ganador de la Batalla de los Gallos. (Foto: Difusión)

