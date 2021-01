Juan Gil Navarro, más conocido por interpretar a “Freezer” en la novela Floricienta (2004), reveló en sus redes sociales que contrajo el coronavirus (COVID-19).

“Yo no suelo hacer públicas estas cosas, pero dadas las circunstancias me pareció bueno hacer una excepción, pues el 22 de diciembre pasado me detectaron COVID-19”, señaló el actor en un video que publicó en su Instagram.

El actor argentino explicó que quería hablar de dicha enfermedad para que las personas no lo tomen a la ligera. “No es una gripecita esto, no es algo que se pueda pasar rápido para generar anticuerpos, ni ninguna de estas pavadas que estuve escuchando durante estos últimos meses”, sentenció.

Del mimo modo, contó que los primeros días no tuvo más que una fiebre intensa, la cual alcanzó picos de 38,5 grados.

“Lo que quería pedir, por favor, es que se cuiden, que se cuiden mucho. Cuidarse no significa dejar de existir, significa hacer lo que uno tiene que hacer tomando todas las precauciones del caso. Se viene una segunda ola, difícil dura, esto todavía tiene para una rato más con o sin vacuna”, añadió.

“Es real, es concreto, es terrible, es inesperado y pasa por encima de todas las diferencias políticas y sociales, y de todas las grietas”, concluyó sobre la enfermedad.

En Argentina el coronavirus ha provocado, hasta el momento, más de 43 mil muertes.

