Alex Pino, más conocido como Kaiser, es uno de los máximos representantes del freestyle chileno. En su país, el rapero apareció en 2011 en competencias como Batalla de Maestros (BDM) o Batalla de los Perros. Posteriormente, se presentó a la Red Bull Batalla de los Gallos (RBBDLG) y tras dos años se coronó campeón de la madre de todas las competiciones, en 2014.

Es el subcampeonato de la RBBDLG Internacional en 2014, que lo llevó a la cima. Kaiser llegó a la final contra Invert, pero caería tras una polémica batalla, denominada como ‘El Tongo de Barcelona’. Desde entonces, el chileno no ha dejado de competir y ganar campeonatos. Sin embargo, parece que todos estos años han pasado factura.

¿QUÉ PASÓ CON KAISER?

El rapero chileno fue uno de los ‘gallos’ que participó este año de la Freestyle Master Series, la liga profesional de rap que actualmente tiene España, México y Argentina y que en 2020 se sumará Perú. Pero, de manera repentina, Kaiser anunció su retiro unos días antes de la batalla final en la que, además, defendería su permanencia en la competición.

Kaiser vs. Invert en la final de la Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional (Foto: Red Bull)

Al no presentarse a la batalla y sumado la victoria en réplica de Pepe Grillo contra Drose, Kaiser descendió de FMS Chile. En un inicio se desconocían los motivos, más allá de problemas de salud. Pero, horas después el mismo rapero salió a aclarar todo.

A través de un video en sus redes sociales, Kaiser -que se muestra molesto- contó que por motivos de salud decidió no ir a la última batalla de la FMS Chile. Y que, además de eso, no recibió apoyo de la organización, a pesar de que meses atrás él dejó sus compromisos para cubrir el puesto de Teorema en la FMS Internacional.

“No fui a la jornada de FMS porque he estado mal de salud. [Últimamente] No la paso muy bien compitiendo, me pongo muy nervioso, todo eso me pasó la cuenta. Tanto nervio, forzar el cuerpo, me dio algo al estómago muy fuerte. La pasé muy mal estos días. Me parecía injusto ir a competir, no iba a llegar en buenas condiciones”, señaló.

Kaiser, uno de los máximos representantes del freestyle chileno (Foto: Instagram)

Por otro lado, su expresó su molestia para con la organización. “Decidí no ir a competir, ya no pude reponer la batalla, no tenía opción. No pude defender mi puesto. Me quedé con ganas de seguir, pero con esto no voy a seguir en la FMS Chile, tampoco voy a ir a la internacional. No está en mis planes”, indicó el chileno.

Asimismo, con respecto a la posibilidad de entrar al repechaje en la liga, el chileno dijo: “Tampoco digan que puedo ir a playoff si Ricto no continua, porque si me ofrecen ir a playoff yo no voy a ir, mi orgullo está primero. Hay cosas que no fueron justas, no estoy conforme con lo que pasó con Urban Roosters y FMS, me parece una injusticia tremenda”, señaló antes de revelar que su cedería su puesto a Stigma, Teorema o El Menor.

Finalmente, Kaiser parece que está decidido dejar las batallas en general por un tiempo. “Aún no decido si voy a God Level, no estoy anímicamente (...) voy a ver también si voy a Red Bull. Quizás me voy a tomar un tiempo largo descansando. Ahora no tengo ganas de nada”, sentenció.