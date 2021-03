El amor incrementa con el pasar de los años, en algunos más que otros. Eso sí, hay parejas que juran amarse hasta la muerte y lo cumplen. Un claro ejemplo es este anciano de 75 años que se volvió viral en redes sociales luego de llevar a su esposa de 83 a vacunarse contra el coronavirus montada en un triciclo. Este acto de amor desató ternura en Twitter y se volvió tendencia entre los usuarios.

Una imagen vale más que mil palabras y más si se trata de gestos conmovedores. Hay fotos en redes sociales que dan la vuelta al mundo por momentos emotivo como el que vivió Don Seferino Hernández Hurtado, quien a sus 75 años no dudó en llevar a su esposa de 83 años, Galina Uribe Estrada, a recibir la dosis de vacunación con el fin de erradicar la pandemia del coronavirus.

Lo más impactante de la imagen es que para llevar al centro de vacunación usó un triciclo. Ellos fueron de los primeros ciudadanos en Celaya que fueron inmunizados con este antídoto que enfrenta a la pandemia mundial. Esto fue informado por las autoridades estatales que los colocaron como ejemplo de vacunación y también como un gesto de amor que no termina con el pasar de los años.

Esto no es todo. El caso llamó tanto la atención de algunas autoridades que decidieron investigarlo más a fondo para saber el origen de ambas personas que ya son parte de la tercera edad. Medios locales asegura que la alternativa del triciclo no fue por la imposibilidad de caminar, si no que Galina padece la enfermedad de Parkinson y tiene problemas para moverse correctamente.

#Nacional | 🇲🇽 ¡Abuelito lleva a vacunar a su esposa de 75 años en triciclo y se vuelve #Viral! 🥰



Don Seferino de 75 años de edad, llevó a su esposa Galina Uribe, quien padece Parkinson, a vacunar contra #Covid19, 💉🦠 en un triciclo. 🚲 en #Guanajuato.

Según los relatos de la gente que estuvo presente en este lugar, Seferino Hernández acudió al centro para hacer fila desde las cinco de la mañana en inmediaciones del Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras. Aquí existe un aforo capacitado para mil 400 personas y es uno de los puntos implementados para vacunar en la ciudad de Celaya. En total son 13, pero este fue el centro de atención.

La Secretaría de Salud de Guanajuato, a través de sus redes sociales oficiales, dio fe de que ahí estuvieron y que fueron de los primeros en aplicarles la vacuna en la ciudad. Además, relataron que tienen más de 50 años de casados y presumieron que “viven cerca del punto, por lo que se desplazaron con paciencia y civilidad”.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar, y las fotografías se viralizaron, destacando el gran amor que Don Seferino demostró por su esposa, pues nada lo detuvo para que su esposa recibiera la vacuna anticovid. Este gesto no hace más que demostrar que, aunque pasen los años, el amor se mantiene y se demuestra mucho más ante la adversidad de las cosas.

