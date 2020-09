JD Sports, patrocinador oficial de la liga FMS España organizada por Urban Roosters, entrevistó este miércoles 23 de septiembre de 2020 a Bnet, uno de los freestylers más destacados del panorama actual. La charla se realizó a través del Instagram de JD España en colaboración con Eude, quien lanzó las preguntas que habían hecho los fans al joven rapero.

La conversación empezó hablando de los inicios de Bnet en el rap, que contó que “lo primero que escuché de rap fue un tema de Eminem, Lose Yourself. Yo no entendí una palabra porque yo a esa edad no tenía ni idea de inglés. Igualmente, sin entender nada, yo me quedé loco con el ritmo, el flow”.

Siguió comentando la importancia de las letras en el rap, a diferencia de otros géneros musicales: “Si te pones un tema de rap, es para escucharlo. Es para atender a lo que está diciendo, no para ponértelo de fondo”.

“A lo mejor fui más hiriente con Errecé que con Mister Ego”

Siguió hablando sobre la FMS 2020 y su desempeño en las dos primeras jornadas. “En la primera a lo mejor la gente se pudo quedar más satisfecha porque ataqué más directamente a Errecé, a lo mejor fui más hiriente con Errecé que con Mister Ego”.

Todavía quedan muchas jornadas por delante y muchos freestylers contra los que Bnet se verá las caras. Al ser preguntado por contra quién tiene más ganas de batallar, contestó que “Tengo ganas de hacer el formato con Khan porque me gusta mucho cómo rapea”. Añadió que “estará más cómodo y libre de hacer lo suyo, y eso es lo que me gusta de él. Creo que eso es lo que disfrutamos todos de Khan, su forma de rapear, más allá de cómo ejecute un formato.”

Respecto a cuál será la batalla más dura, Bnet cree que todas van a estar reñidas, pero destaca que “por ejemplo con Zasko creo que va a ser una batalla muy reñida, ya lo fue el año pasado 2019. Zasko va sobrado de skills. Sweet Pain, con el ingenio que tiene y su forma de rapear, es un rival durísimo a batir también. Con Gazir, creo que no tenemos mucho que ver en cuanto a estilos, pero (...) también es un enfrentamiento muy duro”.

Continuó agradeciendo la variedad de freestylers en la FMS de este 2020: “Es un año muy igualado, lo pienso de verdad. La FMS 2020 es muy bonita, muy igualada, hay más variedad de estilos que otros años”.

Son muchos los que esperan que Bnet lance temas de rap, más allá de la improvisación. Por eso, una de las preguntas iba enfocada a cuándo tiene pensado sacar una canción. “No sé cuándo. Ahora estoy pensando más en escribir que en sacar. Escribiendo, probando sonidos”.

Una de las preguntas más destacadas de la entrevista fue precisamente sobre sus futuros discos. ¿Dejará Bnet las batallas de gallos para centrarse en componer canciones? Su respuesta fue clara: “Que yo batalle o no para siempre no depende de los discos. Depende más de las ganas que tenga en el momento. Sinceramente, no me veo batallando para siempre, creo que al final todo quema”. Cerró la respuesta diciendo que “puede que algún día deje las batallas de gallos, pero nunca dejaré el freestyle. Hay otras facetas del freestyle que me gustan más que las batallas”.

La entrevista concluyó con otras preguntas alejadas de la música y el freestyle. Por ejemplo, sobre su estilo de vestir: “Por la afición que tengo siempre he vestido mucha ropa de NBA, así que cualquier ropa que es de NBA ya de por sí me flipa. Y yo visto de chándal siempre, las cosas como son”.

Bnet siguió hablando de baloncesto para nombrar a sus jugadores de la NBA favoritos del momento: “Stephen Curry, Chris Paul, Jamal Crawford”.

Para terminar, el rapero comentó algunas de sus series favoritas, como “Juego de Tronos, Breaking Bad, Prison Break y Peaky Blinders”, aunque en la actualidad dice estar “viciado de locos a Naruto. Es el primer anime que veo y me está gustando.”