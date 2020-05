Luego que la cantante Frida Sofía reveló que se provocó un aborto porque descubrió que su expareja Christian Estrada y su madre Alejandra Guzmán tenían un romance a escondidas, el modelo decidió brindar su descargo para el programa “De primera mano” y sorprendió con sus declaraciones.

Según señaló la expareja de Frida, él no nunca tuvo una relación sentimental con la cantante Alejandra Guzmán y admitió sentirse dolido por la pérdida de su bebé.

“Como lo confirmé el año pasado, ella me había dicho a mí que yo era la causa de su supuesto aborto, pero yo hablé con ustedes en ese entonces para decirles que en ese aborto yo no tenía nada que ver. Simplemente ella sabe por qué lo hizo y no sé para qué sigue buscando excusas o quizás le hace chiste volver a sacar ese tema", dijo Estrada.

“Ella sabe el caballero que fui y no tiene por qué seguir mintiendo. Yo creo que su mamá (Alejandra Guzmán) ya salió a la luz y les dijo a todos que no hubo nada entre la señora y yo. Lo único que le tuve a la señora Guzmán fue respeto y cariño”, agregó el también actor.

En otro momento, Christian Estrada confesó que él tenía la ilusión de convertirse en padre y que Frida Sofía solo busca excusas para cubrir la decisión de haber abortado.

“Sí me afecta que siga con lo del aborto y siga saliendo con mentiras. Buscando excusas para cubrir su aborto... Fue duro saber el porqué se perdió a una criatura, siento que me quitaron el sueño de ser padre”, sentenció.

