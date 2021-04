Frida Sofía rompió su silencio y habló por primera vez de lo que realmente sucedió con la supuesta reconciliación que tuvo con su madre, la cantante Alejandra Guzmán, durante una emisión del programa “Despierta América”.

Semanas después de la comentada llamada telefónica, la joven de 29 años reveló que el intento de reconciliación que preparó la producción de “Despierta América” la tomó por sorpresa, pues ella creía que Alejandra Guzmán no contestaría la llamada, pue su madre estaba recuperándose en casa tras dar positivo a COVID-19.

“Creo que ustedes escucharon esa conversación tan hermosa, en la cual no mencioné nada de drama (el distanciamiento con su madre) porque esa era la oportunidad y como ya había hablado con ella, yo dije: ‘No va a contestar, es súper temprano’, y contestó. Entonces, te lo juro, se ve mi cara de emoción”, explicó Frida Sofía en una entrevista con el programa “De primera mano”.

Frida Sofía confesó que tras ver el comunicado que emitió la agencia de relaciones públicas de Alejandra Guzmán horas después de su supuesta reconciliación, ella no podía creer que esas fueran las palabras de su madre.

Comunicado de Alejandra Guzmán sobre la reconciliación con su hija.

“Cuando veo ese comunicado, digo: ‘No, a de ser el idio** este que maneja ahorita a mi mamá, no fue mi mamá, no creo’, y pues sí (fue ella la que lo escribió)”, reveló.

Frida contó que habló con su madre, quien le confesó que ella estaba detrás de dicho comunicado. Según su relato, fue durante esta nueva llamada telefónica que ella volvió a tener una fuerte conversación con su progenitora y sin cámaras.

“Me dijo que no entiende por qué voy a promocionar mi carrera musical y necesito un público derivado de ella y que no entiende por qué siempre la uso. Y bueno, (me dijo) lo de siempre: ‘Qué bueno que ya tienes 29 años, ya tienes casa, ya tienes coche, ya ponte a trabajar’. Siempre he trabajado”, contó Frida Sofía.

Finalmente, Frida dijo que la última vez que recibió un cheque de Guzmán fue poco antes de que apareciera en la portada de la revista Playboy.

