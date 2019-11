Desde el estreno de “Frozen” en 2013, la historia de las hermanas Elsa y Anna ha logrado cautivar a millones de personas a nivel mundial, su éxito fue tal que surgieron distintas teorías sobre la conexión con otras películas de Disney. Las tres principales relacionaban la película de Chris Buck y Jennifer Lee con cintas como “Tarzán”, “Enredados” (“Tangled” en su idioma original) y “La sirenita” (“The Little Mermaid”).

Pero “Frozen 2”, que se estrenó en noviembre de 2019 y sigue a la reina Elsa, su hermana Anna, Kristoff, Olaf y Sven en un viaje al interior del bosque para descubrir la verdad sobre un antiguo misterio, las tres teorías fueron desacreditadas.

La primera en ser desmentida fue la que señalaba que Tarzán era el hermano perdido de Elsa y Anna. Los seguidores sugerían que los reyes no murieron cuando su barco naufragó al sur de Arendelle, sino que llegaron a la orilla de una isla desconocida, en donde se vieron obligados a comenzar una nueva vida y poco tiempo después tuvieron un tercer hijo.

Sin embargo, por lo visto en “Frozen 2”, los reyes mintieron y nunca viajaron al sur sino al Mar Oscuro con la intención de descubrir los secretos sobre los poderes de su hija mayor. En la película animada la misteriosa voz guía a Elsa al norte, donde encuentra el barco en el que sus padres murieron.

Los fanáticos habían relacionado la historia de Frozen con la de Tarzán y ahora se ha desvelado esa teoría (Foto: Disney)

LA SIRENITA

La segunda teoría señalaba que el barco en el que murieron los reyes de Arendelle era el mismo que aparece al inicio de “La Sirenita”, cinta animada de 1989. Ambos largometrajes están basados en las historias de Hans Christian Andersen, lo que hacía más creíble esta idea, pero, la verdad es que no tiene nada que ver.

Cuando Elsa y Anna descubren los restos del barco de sus padres al norte y gracias a su magia la hija mayor logra ver que sus padres fallecieron mientras cruzaban el Mar Oscuro, es decir Iduna y Agnarr murieron ahogados en el naufragio.

Además, el barco que se muestra en “The Little Mermaid” está en fondo del mar, por lo que no existe conexión entre estas dos cintas de Disney.

El barco en el que viajaban los padres de Elsa y Anna naufragó (Foto: Disney)

ENREDADOS

Según la última teoría que “Frozen 2” desmintió, “Tangled” se desarrolla en el mismo universo, ya que Flynn Rider y Rapunzel tiene un cameo en la primera parte cuando Anna canta ‘For the First Time in Forever’. Asimismo, los fans agregan que los padres de Elsa y Anna se dirigían a la boda de los protagonistas de “Enredados” cuando su barco se hundió.

Pero, ya ha quedado claro que Iduna y Agnarr no tenían planes de acudir a ninguna boda sino buscaban respuestas sobre el origen de los poderes de su hija.

Lo que “Frozen 2” no ha contado es cuál es el verdadero significado del cameo de Rapunzel y Flynn.

¿Qué significa el cameo de Rapunzel y Flynn en "Frozen"? (Foto: Disney)