“Frozen 2”, dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, tuvo gran éxito a nivel mundial y se convirtió en una de las cintas de animación moderna más importantes de Disney. La secuela estrenada a finales de 2019 llegó seis años después de la primera película, que ganó dos Premios Óscar por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original en el 2014. Esta segunda parte ha conseguido la aprobación de los espectadores y liderar la taquilla internacional.

Las hermanas de Arendelle Elsa y Anna, junto a Kristoff, el reno Sven y el muñeco de nieve Olaf, regresan en esta segunda parte de la película, que tiene canciones de los compositores Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez como “Into the Unknown”, “All is Found”, entre otras que forman parte de la lista de temas musicales de la cinta.

Frozen 2 contará el origen de los poderes de Elsa, así que para resolver algunas dudas que existirán en este personaje es que emprenderá una travesía más allá de Arendelle. (Foto: Disney)

La segunda parte de “Frozen” se centra en el origen de los poderes de Elsa, donde se emprenderá una travesía más allá de Arendelle. Además, se conoce la historia de los padres de las princesas.

De otro lado, las historias de Anna y Kristof pasarán a un segundo plano. Tras una larga relación, la pareja debe enfrentarse a una crisis: él deberá hacer frente a sus sentimientos e inseguridades y ella se alejará de su novio para acompañar a Elsa en un viaje que, como ella misma sabe, debe llevar a cabo la reina sin su ayuda.

Frozen 2 | Teaser | Elsa sin amor

Ante la buena recepción que ha tenido “Frozen 2”, no se descarta la posibilidad de que los creadores del largometraje estén considerando lanzar más adelante “Frozen 3”.

A través de las redes sociales, los seguidores de la película de Disney han expresado su deseo de ver a sus personajes favoritos nuevamente en la pantalla grande, es por ello que muchos se preguntan qué pasará más adelante con Elsa, Anna y sus amigos.

En Frozen 2, el reino de Arendelle está amenazado por los espíritus vengativos y antiguos de la naturaleza. (Foto: Disney)

¿QUÉ DEBE PASAR PARA QUE HAYA UNA TERCERA PELÍCULA DE “FROZEN”?

Ante las dudas de los fans de “Frozen” sobre una tercera parte de la película, la directora Jennifer Lee dio unas pistas sobre el futuro de la historia y sus personajes. En una entrevista exclusiva con Deadline, Lee contó el gran reto que significó realizar la segunda entrega después del gran impacto que obtuvo la primera parte de la película.

Antes de sentarse a escribir el guión de “Frozen 2”, la directora Jennifer Lee utilizó todas las herramientas creativas a su disposición para introducirse en los corazones y las mentes de sus personajes. Solo de esta manera Lee podría encontrar una historia para una secuela que valiera la pena, que resistiría la primera película.

Las aventuras de las hermanas Elsa y Anna regresaron a la pantalla grande. El éxito de su primer filme ha convertido a la historia de Disney en la más esperada de 2019. (Foto: Disney)

Para desarrollar los personajes, Jennifer Lee contó que le resultó útil escribir un diario como si fuera ellos. Tras el éxito masivo de “Frozen I”, los productores habían escuchado una gran cantidad de comentarios e ideas sobre quiénes son estos personajes y qué debería sucederles. Es por ello que aplicó este ejercicio para darle más carácter a Elsa, Anna y sus amigos.

“No tenía sentido que decidiera de qué manera deberían responder, o qué dirían, y creo que eso realmente me dio coraje para escribir una secuela. Me sentí como, "Oh, los conozco. Estará bien", sin saber lo difícil que sería un viaje. Pero todavía tengo esos diarios. Saqué el de Elsa el otro día y escribí una historia muy diferente, pero todo termina con los mismos temas y problemas. Entonces, eso fue interesante de ver”, explicó a Deadline.

El argumento oficial de Frozen 2 es: “Elsa, Anna, Kristoff y Olaf emprenden un viaje a un bosque lejano para conocer la verdad sobre un antiguo misterio de su reino”. (Foto: Disney)

Sobre la posibilidad de realizar una tercera parte de “Frozen”, la directora Jennifer Lee dejó abierta la puerta para una continuación de la historia.

“Sé que esto suena loco, pero todavía espero haberlo hecho bien con “Frozen 2”. Todavía estoy en esa posición abrumadora de, nuestros hijos simplemente salieron al mundo. Todo se siente final, pero también agridulce. El tiempo dirá si tenemos más historias que contar, o si alguien lo quiere. En este momento, me siento muy hecho”, agregó.

Aunque el actor británico Alfred Molina aseguró que no cree que se grabé una tercera película los fans no pierden las esperanzas (Foto: Walt Disney Studios)

Cabe recordar que anteriormente, el actor británico Alfred Molina, quien da voz al rey Agnarr, acabó con las ilusiones de muchos, al asegurar que no cree que se grabé una tercera parte de la película de Elsa y Anna.

“No creo que haya una tercera. Eso he oído, pero ¿quién sabe? Esas decisiones están muy por encima de mi sueldo”, señaló durante una entrevista a Variety.

Sin embargo nada está dicho, solo es cuestión de tiempo para saber si los productores de la película de Disney deciden darle una continuación a esta historia que ha cautivado a grandes y chicos.