Game of Thrones: Conoce aquí dónde, a qué hora y como ver el segundo capítulo de Juego de Tronos, 8x02 en vivo y online

GOT 8X02 | El pasado 14 de abril los fans de Game of Thrones pudieron contemplar el inicio de la última y octava temporada de Juego de Tronos en este primer capítulo se vieron muchas cosas interesantes, reuniones emotivas, y muchos misterios que se irán descubriendo a lo largo de la serie. Se avecina una gran guerra donde Jon Snow y Daenerys Targaryen no solo enfrentarán al Rey de la Noche sino también a Cersei Lannister quien va con todo. Se viene un capítulo interesante que ningún fan de GOT se debe perder, solo faltan 5 capítulos para conocer el desenlace de esta increíble serie, para no perderte los detalles sigue a Depor.com , y conoce t odos los detalles, horarios, canales y cómo ver online el segundo capítulo, 8x02 de Game of Thrones.

VIDEO | Tráiler del episodio 2 de la Temporada 8 de Game of Thrones, GOT 8X02



¿A qué hora puedo ver el episodio 2 de la temporada 8 de Game of Thrones, GOT 8X02?

El segundo episodio de la octava temporada de Game of Thrones será estrenado por HBO este domingo 21 de abril a las 20:00 horas a nivel mundial, en España el estreno será el Lunes 22 de abril desde las 03:00 horas. Estos son los horarios en el mundo para el estreno del segundo episodio de GOT, 8X02 :

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 22 de abril

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

¿Dónde puedo ver Game of Thrones ONLINE EN VIVO de forma legal y segura.?

Si no tienes tiempo de ver la octava temporada de GOT desde la comodidad de tu casa, o no cuentas con la suscripción de HBO, puedes usar servicio online de HBO Now, que te permite acceder GRATIS y de forma rápida a todo el contenido en estreno y de catálogo así mismo también puedes contratar el servicio de HBO GO, que te permite también acceder al contenido online sin necesidad de estar suscrito al servicio de cable.

¿Cuánto me cuesta el servicio de HBO Go y HBO Now?



El servicio de HBO GO está disponible en más de 17 países de la región, entre ellos E cuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



Perú : 31.90 soles al mes.

: 31.90 soles al mes. México : 149 pesos al mes.

: 149 pesos al mes. Colombia : 29.900 pesos al mes.

: 29.900 pesos al mes. Ecuador : 12,99 dólares al mes.

: 12,99 dólares al mes. USA : 14.99 dólares al mes (HBO Now)

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 8 de Game of Thrones?

La octava temporada de ‘Juego de Tronos’ como se le conoce en español, tiene seis episodios que durarán más de una hora, según los productores.



Fecha y hora de estreno de cada episodio en Perú de Game of Thrones:

Episodio 1 : 14 de abril a las 21:00 horas. Duración: 54 minutos. (Ya se estrenó).

Episodio 2 : 21 de abril a las 21:00 horas. Duración: 58 minutos.

Episodio 3 : 28 de abril a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 22 minutos.

Episodio 4 : 5 de mayo a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 18 minutos.

Episodio 5 : 12 de mayo a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 20 minutos.

Episodio 6 : 19 de mayo a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 20 minutos.

¿Qué pasará en el capítulo 2 de la temporada 8 de Game of Thrones, GOT 8X02?



‘Winterfell’, primer episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones ( Juego de Tronos en español) fue escenario de incómodas presentaciones y emotivos reencuentros. Mientras Daenerys, sus dragones y su ejército no fueron bien recibidos en Winterfell, Jon y Arya protagonizaron uno de los momentos más esperados por los fans. ENTRA AQUÍ Y CONOCE TODOS LOS DETALLES DEL SEGUNDO EPISODIO DE JUEGO DE TRONOS, GOT 8X02





¿Qué hará Daenerys ahora que está frente al asesino de su padre? (Foto: HBO)

