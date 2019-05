"Game of Thrones": HBO se pronuncia tras error de vaso de café

HBO acaba de mandar un comunicado donde explica la escena donde se observa una taza de café moderna en una escena del cuarto episodio de la última temporada de "Game of Thrones".

“El latte que apareció en el episodio fue un error. Daenerys había ordenado un té de hierbas ", indicó la empresa en un comunicado de prensa el lunes.

Fue durante unos segundos del episodio "The Last of the Starks" que una vaso de café se pudo ver durante unos segundo en la celebración en Invernalia tras derrotar al Señor de la Noche.

En un correo electrónico a Variety , el director de arte de "Game of Thrones", Hauke ​​Richter, manifestó que no es raro que algunos artículos terminen fuera de lugar durante la grabación de la serie.

Como se recuerda, fueron varios los usuarios de las redes sociales los que se dieron cuenta del error del cuarto episodio de la temporada final de "Game of Thrones".