Game of Thrones: Kit Harington admitió su decepción de Jon Snow en la "Batalla de Winterfell"

Game of Thrones se va acercando lentamente a su final semana tras semana. En el anterior episodio explotó la "Batalla de Winterfell", decepcionando a sus fans por la oscuridad que no dejó ver bien la acción y por algunos personajes que no hicieron casi nada durante la gran pelea.

Uno de ellos fue Jon Snow, y recientemente Kit Harington también expresó su descontento por las acciones que realizó Jon en pantalla. A su parecer, él podría haber hecho mucho más en la "Batalla de Winterfell" que lo que hizo finalmente:

"Estaba un poco molesto por encontrarme encima de un dragón, eso me detuvo de luchar con la multitud," Harington dijo a Entertainment Weekly. "Se habrá visto genial pero yo quería (y hasta cierto punto Jon también) regresar a la tierra. El hecho de poder volar en un dragón significa que tendría que hacerlo, pero su lugar es abajo junto a los demás espadachines."

Sin embargo, él ya ha mencionado que los siguientes episodios son sus favoritos, específicamente el 4 es uno de los mejores así que aún queda ver qué hará Jon Snow ahora que se acerca la última batalla contra Cersei por los 7 Reinos.