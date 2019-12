Luego de ocho temporadas “Game of Thrones” terminó en mayo de 2019, pero sigue dando que hablar, esta vez por uno de los temas que dejó pendiente: los brujos de Qarth. Estos persoanjes fueron una amenaza para Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en la segunda temporada de la serie de HBO y se esperaba que en algún momento regresarán, pero eso jamás sucedió.

Ubicados en una ciudad comercial en la costa sur de Essos, los Warlocks era un grupo de hombres que practicaba magia en la Casa de los Eternos en Qarth, se distinguían por sus largas túnicas y sus labios azules causados ​​por la ingestión de "sombras de la noche".

Aunque los brujos no eran considerados de la élite por los Qartheens si tenían permitido sentarse en el consejo de Qarth, conocido como los Trece. En “Game of Thrones” el miembro que sirvió al consejo fue Pyat Pree.

Pyat Pree intento quedarse con los dragones de Daenerys Targaryen en la segunda temporada de "Game of Thrones" (Foto: HBO)

En la segunda entrega del drama de fantasía, Pyat Pree trató de enamorar a Daenerys para apoderarse de los dragones. Incluso confabuló con Xaro Xhoan Daxos, un príncipe comerciante en Qarth, para aprisionar a los dragones y matar a los Trece. Como los dragones eran más fuertes en presencia de su madre, Pyat Pree tenía la intención de mantener a Dani secuestrada, sin embargo, ella utilizó a sus dragones para matar a Pyat Pree y escapar.

Cuando empezó la tercera temporada ya habían pasado algunas semanas desde la caída de Qarth y mientras Daenerys estaba en la Ciudad Roja una joven bruja trató de vengarse de la Madre de dragones e intentó asesinarla, pero Ser Barristan Selmy impidió el ataque.

Después de ese evento no se volvió a saber de los brujos y no volvieron a ser una amenaza, con ello se creo un gran vació en la trama de “Game of Thrones”.

Como señala ‘ScreenRant’ es posible que “Game of Thrones” intentara traer de vuelta a los Brujos para arreglar el agujero de la trama, pero pasado un tiempo ya que no eran necesarios para el arco de Daenerys.

Aunque la ficción de HBO no le dio más espacio los brujos de Qarth tal vez George RR. Martin amplié su historia en las próximas entregas de ‘A Song of Ice and Fire’.