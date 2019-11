La Batalla de Invernalia (Battle Winterfell, en su idioma original) fue una de los enfrentamientos más importantes de “Game of Thrones”. Esta se desarrolló durante el episodio 3 de la temporada 8 de la serie de HBO. En la batalla, las fuerzas leales a la Casa Stark trataron de recuperar Invernalia, en ese momento en poder de la Casa Greyjoy.

En el episodio de “Juego de tronos”, además de ver la muerte de algunos personajes, vimos también una de las escenas más recordadas por los fans de la serie: Arya Stark (Maisie Williams) mata a Night King (Rey de la Noche) con un puñal.

Y aunque la última temporada no dejó muy satisfechos a los seguidores fieles de “Game of Thrones”, también hubo una duda recurrente que en su momento no fue explicada y que ahora, gracias a la publicación del guion finalmente nos enteramos: ¿qué hizo Bran Stark durante esta batalla?

Como recordarás, Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright), el segundo hijo y heredero de Lord Eddard Stark y Lady Catelyn Tully terminó quedándose con el trono al final de la serie. Sin embargo, nadie supo qué hizo en varios episodios claves, como lo fue la Batalla de Winterfell, sobre todo por lo poderes que tenía.

El Rey de la Noche murió en la Batalla de Winterfell (Foto: HBO)

Sin embargo, los guiones de la octava temporada de “Game of Thrones”, finalmente fueron publicados y en estos nos explican lo que hacía Bran Stark durante este enfrentamiento entre vivos y muertos.

El Rey de la Noche quería matar a Bran Stark por ser el nuevo Cuervo de Tres Ojos y se dirige al hogar de su familia para atraparlo. En medio de la batalla, decide exponerse como trampa hacia sus enemigos, pero no contó con que la gran Arya Stark saliera de la oscuridad y termine matándolo.

En otra escena del episodio, recordarás, que Bran señala: “Me voy a ir ahora”, antes de poner sus ojos en blanco. No se supo a dónde fue hasta ahora. Según el guion veríamos un gran número de cuervos, los cuales llegarían a Winterfell de todos lados. Esto le hubiera permitido al hijo de Ned Stark ver a Jon y Daenerys arriba de sus dragones. No solo eso, también hubiera ayudado a dirigir a las tropas que peleaban contra el Ejército de los muertos (Army of the Dead).

Sin embargo, nada de esto se vio debido a un motivo, explicado por el mismo actor. Según Isaac Hempstead Wright, la escena podría no haber sido interesante pues “solo estaba vigilando la batalla”.

Debido a su poca actividad y que terminara siendo el que se quedara en el trono, cualquier acción por parte de Bran Stark durante la Battle Winterfell hubiera sido mejor recibida que lo mostrado en el tercer capítulo de la octava temporada.