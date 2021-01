Netflix acaba de revelar a los actores que integrarán “The Sparrow Academy” en la tercera temporada de su popular serie “The Umbrella Academy”, grupo que fue formado por Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) al inicio de un 2019 alternativo en el final de la segunda entrega.

La información la dio a conocer la plataforma de streaming a través de sus redes sociales con un collage de fotografías en el que señalan que “‘The Sparrow Academy’ is coming in the S3 (‘The Sparrow Academy’ lleghará en la temporada 3)″. “Meet the sparrows (Conozcan a los gorriones)”, agregaron como leyenda del post.

Se trata de Justin Cornwell (Marcus), Britne Oldford (Fei), Genesis Rodríguez (Sloane), Cazzie David (Jayme), Jake Epstein (Alphonso) y un “Cubo de Psykronium inductor de pavor existencial” que lleva de nombre Christopher, quienes llegan acompañados de Justin H. Min (Ben).

Este nuevo y misterioso equipo heterogéneo con habilidades extraordinarias se unirá a Elliot Page (Vanya), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Cinco), Ritu Arya (Lila Pits) y Adam Godley (Pogo), quienes están listos para repetir sus papeles.

La tercera temporada de “The Umbrella Academy” aún no tiene fecha de estreno y hasta el momento solo se sabe que la producción iniciará a mediados de febrero de este año. Sin embargo, a mediados del noviembre Steve Blackman, showrunner de la serie, emocionó a los fanáticos de esta producción.

¿La razón? El escritor publicó en Instagram una imagen de la portada del guion del primer episodio de la tercera temporada, que lleva por título “Meet the family (Conoce a la familia)”, que ahora entendemos que revelará el momento cumbre en que los integrantes de ambos equipos estén frente a frente.

VIDEO RECOMENDADO

Este es el tráiler de la segunda temporada de “The Umbrella Academy”

Mira aquí el tráiler de la segunda temporada de “The Umbrella Academy”