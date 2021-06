Armie Hammer sigue en el ojo de la tormenta tras las acusaciones de abuso sexual que se dieron en redes sociales hace tres meses y la renuncia a varios proyectos cinematográficos.

Esta vez que el actor estadounidense fue internado en un centro de rehabilitación ubicado en Orlando (Estados Unidos).

Según señaló la revista Vanity Fair, el protagonista de “Call Me By Your Name” tratará sus adicciones al alcohol, drogas y sexo.

Además, una fuente señala que él llamó a Elizabeth Chambers, su exesposa, para pedirle ayuda y afirmar que estaba listo para un tratamiento.

Dos informantes señalaron a la citada revista que Hammer fue visto el sábado 29 de mayo en el aeropuerto Grand Cayman junto a su exesposa e hijos, donde se “despidieron” de él. Ya el lunes 31 de mayo ingresó al centro de Florida.

“Todo el mundo mira a Armie pensando que ha tenido una vida privilegiada y que eso debe significar que no hubo problemas en su juventud y que todo fue perfecto. Pero esa no es necesariamente la forma que van las cosas”, señaló un amigo del actor.

“Esta es una clara señal de que él está volviendo a tomar control de su vida y él sabe que este es un paso para su bienestar en general”, sentenció.

Cabe señalar que hace tres meses una cuenta de Instagram llamada “House of Effie” denunció al actor por supuestamente engañar a mujeres y luego abusar de ellas con extrañas fantasías sexuales.

