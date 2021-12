Betty White, actriz cómica e ícono de Hollywood, falleció a los 99 años, apenas unas semanas antes de su cumpleaños histórico número 100 (el próximo 17 de enero), según dio a conocer TMZ.

El portal de noticias sobre celebridades indicó -con información obtenida de fuentes policiales- que a reconocida comediante murió en su casa el viernes por la mañana.

La estrella estadounidense fue la mujer que tuvo la carrera más larga en televisión, habiendo protagonizado varios programas durante las últimas 8 décadas, a partir de 1939.

Betty alcanzó su popularidad gracias a su papel principal como Rose Nylund en “The Golden Girls”, serie de televisión que transmitió entre 1985 y 1992, pero desarrolló diferentes trabajos a lo largo de su carrera.

Se inició en la radio en los años 40, haciendo apariciones en “Blondie”, “The Great Gildersleeve” y “This is Your FBI”; finalmente, consiguió su propio programa radial. Pero la historia no quedó ahí.

En 1949, comenzó a trabajar en un programa de variedades televisado con Al Jarvis llamado “Hollywood on Television”, del que luego fue co-anfitriona, antes de comenzar a destacar en televisión en los años 50.

Con 115 créditos de actuación, Betty ha aparecido en producciones como “Life with Elizabeth”, “Date with the Angels”, “The Mary Tyler Moore Show”, “The Betty White Show”, “The Love Boat”, “Mama’s Family”, “The Golden Palace”, “Ladies Man”, “That ‘70s Show”, y muchos otros programas y películas.

Asimismo, ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera, incluidos múltiples premios Emmy, Screen Actors Guild Awards, American Comedy Awards e incluso un Grammy.

Ha sido nominada a varios Globos de Oro y también ha sido honrada con muchos premios Lifetime Achievement Awards y celebraciones a través de varias organizaciones.

Durante la pandemia por el COVID-19, ella fue muy cautelosa y pasaba su tiempo mayormente relajándose en casa, leyendo, viendo televisión y haciendo crucigramas.

