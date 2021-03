Camilo Echeverry siempre ha manifestado la gran relación que tiene con la familia de su esposa, Evaluna Montaner. Esta vez, el cantante contó cómo su suegro, Ricardo Montaner, lo ayudó a conquistar a su pareja.

En una reciente entrevista dada al programa español “La Peña con Morfi” de Telefe, Echeverry reveló que Montaner le daba trabajo para que pueda ahorrar y viajar a Miami (Estados Unidos) para verse con Evaluna.

“Montaner me ayudó dándome trabajo, me daba para grabar unos demos. Yo creo que él nunca necesitó esos demos. Yo creo que él me ponía a grabar para que pudiera ahorrar para visitar a Evaluna y así yo sintiera que nadie me estaba invitando”, comentó Camilo Echeverry entre risas.

Del mismo modo, afirmó que Ricardo Montaner jamás reconoció eso, pero está seguro que fue su modo de ayuda. “Yo sé que es así. Capaz me pedía grabar unas guitarras y justo era unos días antes de mi cumpleaños de Evaluna”, señaló.

En otro momento de la conversación, Evaluna fue consultada por lo mejor y lo peor de su convivencia con Camilo.

“Lo mejor es despertarnos juntos. Me encantas mis mañanas. Me encanta despertarme y verlo a él. Lo feo es que Camilo se duerme muy rápido y es un poquito narcoléptico (persona que se duerme en cualquier lado). Entonces, no puede atender muchas reuniones de amigos”, reveló.

Camilo Echeverry, muy fiel a su estilo, señaló que disfruta cada virtud y defecto de su esposa.

