El historietista Carlos Pacheco, pionero del cómic de superhéroes en España, falleció este miércoles a los 60 años a consecuencia de una esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que él mismo anunció que padecía el pasado septiembre.

Pacheco (San Roque, 1962) dio vida, entre otro superhéroes, a la Patrulla-X, Los Cuatro Fantásticos, Thor, Los Vengadores o Supermán.

El artista falleció dos meses después de hacer público como la ELA le iba a hacer enfrentarse a un “inesperado giro de guion”.

“Es un inesperado giro de guion en mi vida, cierto es, pero que no hace que me siga sintiendo afortunado por todo lo vivido, por las experiencias que he tenido, los logros conseguidos y las personas con las que he tenido la fortuna de cruzarme. En definitiva, una vida que ha ido más allá de los sueños más locos de aquel chaval que un día fui”, dijo entonces Pacheco.

El mensaje movilizó a editoriales, autores, libreros y profesionales, que calificaron al historietista de “pionero, titán y una de las personas que sabe de tebeos” de España”. (Con información de EFE)

