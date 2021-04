La actriz Jessica Alba llega a los 40 años encabezando su firma “The Honest Company”, la cual tiene desde el 2012 y está a punto de lanzarse a Wall Street.

La estadounidense decidió contar un poco más de su historia de vida para convencer a los futuros inversores. Se prevé un alcance de 1.500 millones de dólares, y en una carta dirigida a los empresarios, Alba intenta convencerlos a través de su historia.

“Nací en una familia mexicoamericana trabajadora. Mis padres tenían varios trabajos, haciendo lo que fuera necesario para salir adelante. Sufrí de enfermedades crónicas, asma severa y alergias, lo que me llevó a largas y solitarias semanas en el hospital. No había soluciones duraderas para mis problemas de salud y, cuando tenía 10 años, me di cuenta de cómo el bienestar puede definir toda tu vida”, se lee en el comunicado.

Tal como cuenta, Alba no tuvo una infancia fácil, desde pequeña supo que quería ser actriz, pero sufrió varios problemas de salud. Desde neumonía, apendicitis, asma y trastornos obsesivo-compulsivo.

Aún así, a los 12 años ya tenía un agente y su primer papel se dio en la comedia “Camp Nowhere” (1994). Además, trabajaba como modelo y aparecía en anuncios de televisión.

En el 2005, Alba obtiene los papeles que internacionalizaron su fama, ambos basados en personajes de cómics. “Sin City” y “Los 4 fantásticos” se convierten en los pilares de la actriz. Es en esta última cinta donde ella conocería al padre de su primera hija.

Michael Warren y Jessica Alba se casaron en el 2008 y en el mismo año tuvieron a su hija Honor Marie Warren. Ambos tuvieron dos hijos más, Haven Garner y Hayes Alba.

