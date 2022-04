El actor Johnny Depp reconoció hace años en un mensaje de texto a su exmujer, la también actriz Amber Heard, que estaba actuando como un “salvaje” y que quería cambiar su comportamiento, según salió a la luz este jueves en un juicio en Estados Unidos.

Uno de los abogados de Heard leyó en un juzgado de Fairfax (Virginia, EE.UU) algunos de los mensajes que la pareja de actores intercambió durante su tortuosa relación.

En uno de ellos, el actor reconocía que había ido “demasiado lejos” y prometía trabajar con su psicólogo para modificar su comportamiento, que entonces estaba condicionado por el consumo de drogas y alcohol, según alega Heard.

“Lo siento por ser menos (de lo que debería). Por haberte decepcionado, por mi comportamiento. Soy un jodido salvaje. ¡Tengo que acabar con eso! ¡Tengo que acabar con eso!”, decía el mensaje que Depp envío a su exesposa el 18 de diciembre de 2014 y que fue leído hoy en el juicio.

El litigio fue iniciado por el protagonista de “Pirates of the Caribbean”, que acusa a su exmujer de difamación por un artículo que publicó en The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido “abuso doméstico”. Depp ha testificado ya dos días y, en ambas ocasiones, ha negado haber agredido físicamente a Heard.

En este tercer día de testimonio, la estrategia de los abogados de Heard fue leer ante los miembros del jurado aquellos mensajes de texto en los que Depp aludía a incidentes entre ambos y en los que él reconocía haber actuado de manera inadecuada.

Los abogados también leyeron mensajes en los que el actor usaba lenguaje despectivo contra su expareja. Por ejemplo, en un mensaje a una de sus hermanas, el actor dijo el 17 de enero de 2013: “¡La idiota de la vaca! Golpearé a la perra fea antes de dejarla entrar, no te preocupes. ¿Ya llegó esa puta sin valor?”.

En otro mensaje se refería a ella como una “zorra sucia”. Durante el interrogatorio, el abogado de Heard fue preguntando repetidamente a Deep si había leído correctamente el contenido de los mensajes, a lo que el actor respondió afirmativamente.

Mientras tanto, Heard, también presente en la sala, escuchó en silencio el testimonio de su expareja.

Durante tres años de lucha legal Depp, de 58 años, y Heard, de 35, han compartido públicamente detalles sobre la que fue su vida en común y en la que la actriz aseguró, de diversas formas, haber sido víctima de malos tratos.

El actor pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios. Por su parte, Heard ha respondido con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.

Es la primera vez que los dos famosos se enfrentan entre sí ante la justicia: en el juicio celebrado en 2020 en Londres, y que Depp perdió, la actriz acudió en calidad de testigo, ya que la acusación era contra el diario británico The Sun por un artículo que calificaba al actor de “agresor de mujeres”.

