Kanye West no habría respondido la solicitud de divorcio de Kim Kardashian, porque no cree que la socialité hable en serio de la separación.

El mes pasado aparecieron versiones de una supuesta separación de la sólida pareja de siete años de matrimonio. Esto luego de tener ambiciones diferentes, sobre todo por la postulación de West a la presidencia de Estados Unidos.

“Kanye no ha presentado una respuesta a la solicitud de divorcio porque todavía no acepta que Kim lleve el divorcio hasta su final”, comentó la fuente a HollywoodLife.

“Él sabe cómo es Kim y sabe que ella no quiere hacer esto. Realmente no cree que Kim vaya a terminar con su matrimonio”, afirmó. Asimismo, la fuente afirmó que West no tiene planes de presentar una respuesta en corto plazo.

Por el momento, se conoce que la empresaria vive en su mansión de Los Ángeles (Estados Unidos) con sus cuatro hijos: North, 7, Saint, 5, Chicago, 3 y Psalm, 1, mientras que Kanye, de 43 años, permanece en su rancho de Wyoming.

VIDEO RECOMENDADO

Kim Kardashian y Kanye West alistan divorcio tras siete años de matrimonio

Kim Kardashian y Kanye West alistan divorcio tras siete años de matrimonio