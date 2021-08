La cantante Pink contó en redes sociales que su padre, Jim Moore, falleció tras perder la batalla contra el cáncer de próstata.

Mediante sus redes sociales, la estadounidense rindió un pequeño tributo a su progenitor. “Hasta siempre”, señaló junto a varias imágenes al lado su padre durante su trayectoria artística.

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar y sus seguidores y colegas lamentaron la pérdida de la intérprete de “So What”.

Un día antes de la muerte de Moore, Alecia Moore, nombre real de la cantante, publicó una foto al lado de su padre donde interpretaba la balada “I Have Seen the Rain”, durante una presentación del 2006.

Cabe señalar que en julio del 2020, la cantante contó en sus redes sociales que su papá padecía una terrible enfermedad y que ya había terminado la segunda ronda de quimioterapias.

“Aquí está, mi padre, con miedo y con dolor, sentado con el amor de su vida, nuestra Grace y ¿qué está haciendo? Sonriendo. Contando chistes. Haciendo sentir bien a todos”, escribió en dicho momento.

