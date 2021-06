La cantante Melody llegó por primera vez en Perú, no sólo para participar en el concierto virtual del próximo domingo 20 por el Día del Padre junto a Explosión de Iquitos, en el que también estará Mauricio Mesones, sino también para grabar el remix del tema “No sé” con la popular agrupación.

“Cuando se grabó la canción, el año pasado, Explosión de Iquitos se contactó conmigo para que viniese con mi grupo y hacer el videoclip con ellos. Lamentablemente yo trabajaba en un programa de televisión como jurado y no pude. Igual, yo les mande un mensaje de apoyo y mucho cariño para que les vaya súper bien”, contó la española.

Melody dijo estar complacida con el recibimiento que ha tenido por sus fans peruanos, y este sábado viajará a Iquitos para grabar el videoclip de esta nueva versión de su tema junto al grupo amazónico y tendrá la oportunidad de conocer a ‘La Uchulú' y el ‘Ingeniero’.

La artista, que no es una extraña en la escena musical pues cuando tenía apenas nueve años debutó con “El baile del Gorila” y alcanzó el éxito, aseguró que está acostumbrada a dejar todo en el escenario, y en el show que ofrecerá en Perú, no sería la excepción.

“La dinámica del show, es la buena energía, eso es lo más importante. Yo en mi show, lo doy todo, me encanta pasarlo bien y hacer pasar un buen rato al público. Explosión de Iquitos, va ser su espectáculo, y yo cantaré mis éxitos, pero obviamente en conjunto vamos a fusionar nuestras raíces, y el remix de ‘No sé'”, dijo.

“Tengo muchos recuerdos, yo vengo de una familia de artistas, y mi profesión me apasiona sino hasta el día de hoy no me seguiría dedicando a lo mismo. Este 2021 cumplo 20 años desde que saqué mi primer disco, y puedo decir que no he dejado de trabajar, y no he dejado de aprender de la música”, agregó tras mencionar que si volviera atrás viviría exactamente lo mismo.

Sobre la pandemia, dijo que los artistas tenían que tener mucha paciencia y capacidad de adaptación para sobrellevar esta etapa con fusión y unirse con compañeros. También contó que, en su faceta de actriz, le ofrecieron un papel que conllevaba para realizar un desnudo; sin embargo, lo rechazó porque consideró que no era el momento.

Las entradas para el concierto virtual de Explosión de Iquitos junto a Melody y Mauricio Mesones ya están a la venta y las puedes adquirir en la web de www.vaope.com, donde actualmente tiene nun descuento de más de 40% y cuestan solo 35 soles.

VIDEO RECOMENDADO

“El Artista del Año”: Tilsa Lozano critica duramente presentación de Milett Figueroa

Tilsa Lozano jurado de “El Artista del año” no dudó en decirle de todo a Milett Figueroa quien hoy sufrió una aparatosa caída en su presentación. (Fuente; América TV)