La historia de Ojay se puede resumir en una sola palabra: superación. Desde niño tuvo claro que la música sería el motor de su vida y así es que luchó para que lo fuera. Hoy en día puede ver materializado ese sueño con el lanzamiento de “Se esfumó”, tema que es el primer sencillo de lo que será su primer disco, el cual llegará a finales de año.

“Es una canción que habla sobre desamor”, expresó Ojay. “Muchas veces nos pasa que hacemos mucho por esa persona que queremos y esta no toma en cuenta nada de lo que haces por ella. No valora nada. Llega un punto de la relación en que te cansas de estar allí entregando todo sin recibir nada de afecto. Ya cuando la otra persona quiere recuperarte, es muy tarde”, agregó sobre el tema.

Ojay nació en Venezuela. En el año 2011 tuvo la oportunidad de entrar a las filas de la agrupación Calle Ciega, conjunto con gran trayectoria internacional del cual han salido artistas de las talla de Chino y Nacho. “Fue una gran escuela que me dio la opción de viajar por toda Venezuela. Mediante entrevistas y shows en vivo, tuve la gran experiencia que me sirvió para ser solista ahora”, manifestó.

Justamente, dos artistas que influenciaron mucho a Ojay fueron Chino y Nacho. Incluso, tiene el gusto de conocer a Nacho de cerca y no descarta en algún momento realizar un trabajo en conjunto. “Sería un honor poder hacer algo juntos más adelante. Es un gran artista y pienso que nos entenderíamos muy bien”, señaló.

Ojay ya confirmó que ya tiene casi listo su nuevo disco, el cual verá la luz este año. “Será un trabajo muy variado. En cuanto a estilos, no dejará de tener como base al reggaeton, pero puedes encontrar canciones románticas y algunos temas que te harán bailar como si estuvieras en una disco”, apuntó.

Al igual que sus colegas y, sobre todo, compatriotas, Ojay no puede ser ajeno a la situación por la que pasa su país, Venezuela. Como artista, tiene una opinión constructiva de lo que viene sucediendo. “Es una de las razones por las que me tocó emigrar”, reveló.

“Existe mucha inseguridad, no solo en las calles, sino a nivel estatal. No tenía como desarrollarme en ninguno de los aspectos de mi vida. Pero ahora, ya con una carrera en crecimiento, me toca colaborar con todos ellos desde el lugar en el que me encuentro”, finalizó.

