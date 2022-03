Will Smith ha desatado gran controversia por su violenta reacción durante la 94ª edición de los Premios Oscar, ya que abofeteó a Chris Rock en plena ceremonia por burlarse de la pérdida de cabello de su esposa, Jada Pinkett.

Mientras crecen las críticas por el accionar del actor norteamericano, otros justifican su respuesta ante una broma pesada sobre la apariencia de la empresaria, quien ha reconocido abiertamente que sufre de alopecia.

Lo cierto es que la burla del comediante no le cayó nada bien a la esposa del actor estadounidense. Cuando Chris Rock bromeaba sobre su calvicie sobre el escenario, Jada Pinkett esbozó un gesto de incomodidad y fue captada por el director de cámaras.

Acto seguido, Will Smith subió al podio y le lanzó una bofetada al comediante para luego gritar desde su asiento: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, dejando atónitos a los asistentes.

Will Smith da un bofetón a Chris Rock durante la gala de los Oscar por un chiste sobre su mujer, Jada Pinkett pic.twitter.com/ynfLHHoTx1 — El HuffPost (@ElHuffPost) March 28, 2022

Will Smith se disculpa con Chris Rock:

Ante la polémica por su violento accionar, el protagonista de la película “En busca de la felicidad” emitió un comunicado para ofrecer disculpas públicas al comediante.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a costa mía son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris, me pasé de la raya y me equivoqué”, explica el recordado protagonista de “El Príncipe del Rap”.

El galardonado Mejor Actor también se disculpó con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, con el elenco de la película “King Richard” y con todos los televidentes que fueron testigos del altercado.

“Estoy avergonzado y mis acciones no fueron las indicadas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También me gustaría ofrecer disculpas a la Academia, a los productores del show, a los asistentes y a todos los que nos ven al rededor del mundo, me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia ‘King Richard’. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje hermoso para todos nosotros”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO:

Oscar 2022: curiosidades que no conocías de los premios de la Academia

Cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se encarga de la entrega de uno de los galardones más importantes del mundo del cine: los premios Oscar. Este 2022 se celebrará su edición 94 desde aquella primera ceremonia en 1929. Aquí te traemos 10 datos curiosos sobre esta importante premiación.