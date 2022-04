Will Packer, productor de la 94ª edición de los Premios Oscar, habló por primera vez públicamente sobre la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock, luego que el comediante hiciera una broma sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith.

En una entrevista con “Good Morning America”, Packer aseguró que la Policía Los Ángeles estaba “preparada” para arrestar al galardonado Mejor Actor por su reacción violenta, sin embargo, esta no se concretó debido a que Rock se mostró “desdeñoso” respecto a presentar cargos.

“Dijeron: ‘Estamos preparados para atraparlo ahora mismo. Puedes presentar cargos. Podemos arrestarlo’. Estaban exponiendo las opciones, y mientras hablaban, Chris estaba siendo muy desdeñoso de esas opciones. Él estaba como ‘no, estoy bien’. Él estaba como ‘no, no, no’”, contó el productor.

La Academia de Hollywood emitió un comunicado el último miércoles para informar que, tras el altercado en plena ceremonia, se le pidió al pidió al actor que abandonara el recinto, pero él se negó.

En ese sentido, explicó que se le ha solicitado una declaración escrita al recordado protagonista de “El Príncipe del Rap” sobre su conducta en la ceremonia de premiación antes de tomar medidas.

¿Por qué Will Smith golpeó a Chris Rock?

Will Smith perdió los papeles en plena ceremonia luego que el comediante se burlara de la cabellera de su esposa, Jada Pinkett Smith, señalando que tenía el look de la protagonista de la película “G.I. Jane” de 1997.

El comentario de Chris Rock no fue del agrado de Will Smith, quien subió al escenario para abofetearlo y le exigió que no hable de su pareja. “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”, expresó el actor, segundos después de regresar a su asiento.

