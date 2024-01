El pasado 12 de enero de 2024 dejó de existir Mila De Jesus, una influencer cuya repentina muerte dejó consternados a todos, pues tenía 35 años. Además de los cuatro hijos que dejó, su esposo George Kowszik fue otras de las personas que quedó desconsolada, por ello te contamos quién es él.

Es preciso mencionar que aún se desconocen las causas de la muerte de esta celebridad de internet, que se había sometido a una cirugía bariátrica hace unos años y con la cual bajó de peso, motivo por el que compartía sus rutinas y tutoriales de maquillaje.

GEORGE KOWSZIK ESTÁ DESCONSOLADO

George Kowszik es el viudo de Mila De Jesus, quien después del fallecimiento del amor de su vida, posteó en su cuenta de Facebook un mensaje breve, pero muy desgarrador. “No soy muy bueno con las palabras y hablando aquí... Ayer perdí a mi hermosa esposa y a mi mejor amiga que amo tanto por ella. No sé qué decir”, escribió el 13 de enero.

Cuatro días después, usó la misma red social para referirse agradecer las muestras de cariño hacia él: “Hola a todos mis amigos y a la familia de mi esposa, a quienes escribieron palabras hermosas, amables y cariñosas, así como sus increíbles oraciones que me han inculcado tal paz en mi vida de 60 años en esta tierra (…). Nunca había sentido paz real antes”.

Una postal del día que Mila De Jesus unió su vida a su gran amor (Foto: George Kowszik / Facebook)

Luego agradeció a Dios por todo lo maravilloso que le ha dado al lado de Mila, pero reiteró que no puede superar la pérdida: “Mi esposa me amó y cree en mí a través de Dios que impactó mi vida y la de ella juntos (…). Nunca jamás olvidaré lo que Dios me ha bendecido a mí y a mi hermosa [esposa] y a sus maravillosos hijos... Lo siento, no puedo hablar ahora mismo, estoy llorando demasiado. Perdóname”.

Tras el fallecimiento de su esposa, George ha posteado varias fotografías junto a su amada, entre ellos destacan el día que se casaron, algo que ocurrió solamente hace algunos meses, en septiembre de 2023.

LO QUE SE SABE SOBRE GEORGE KOWSZIK

George Kowszik vivió con su esposa Mila De Jesus y sus hijos en Boston, Massachusetts. De acuerdo con sus redes sociales, específicamente Facebook, él es coach motivacional y de negocios.

Estudió coaching en el International Institute of Professional Coaching, al cual asistió desde 2010 a 2012. Él es de Sutton, Massachusetts, y tal como lo indicó en uno de sus post, tiene 60 años.