Sherlyn González y Geraldine Bazán tienen una estrecha amistad que se puede evidenciar en Instagram, red social donde las actrices mexicanas comparten distintas fotografías de su unión con el pasar de los años.

Recientemente, las celebridades sorprendieron a sus seguidores al compartir una instantánea de su más reciente reunión, donde sus pequeños hijos se pudieron conocer.

“Puro amor. Por fin juntas mi coma Geraldine Bazán y mis hermosas sobrinas @elissasbb @mirandasbb con su primo @andrenuestrobebe. Los amo”, expresó la actriz de la telenovela “Clase 406” como descripción de su instantánea.

Según se pudo observar en la imagen, las actrices tuvieron una íntima reunión tras varios meses sin verse por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Sherlyn González se convirtió en madre primeriza en junio pasado. Mediante su cuenta en Instagram, la actriz compartió detalles de la llegada de su hijo André.

“Gracias nuevamente a Dios por el maravilloso regalo que me hizo, gracias por la bendición de ser mamá de André a quien esperamos juntos con tanto amor, gracias a todos por tanto cariño, mensajes, llamadas, flores y tantos detalles que no he podido contestar, nos estamos adaptando a nuestra nueva vida”, dijo la celebridad en ese entonces.

