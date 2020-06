Hoy, sábado 27 de junio, el mundo será testigo de algo sin precedentes y acorde a la coyuntura por la pandemia del COVID-19. Decenas de artistas como Shakira, J Balvin, Justin Bieber, Miley Cirus, entre otros, se reunirán en el ‘Global Goal: Unite four Future’, un concierto que tiene como propósito recaudar fondos privados y públicos para ayudar a las personas más afectadas de esta pandemia en las comunidades marginadas.

Además, este concierto busca crear conciencia en el mundo dada las consecuencias que viene dejando en distintas partes del mundo, sean países superpotencia o más relegados económicamente.

¿Qué artistas estarán en el Global Goal 2020?

Además de los cuatro que ya hemos mencionado, el concierto contará con la participación de artistas y bandas como Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Quavo, Chloe x Halle, Yemi Alade, Christine and the Queens, Lin-Manuel Miranda y el elenco Original de Broadways de HAMILTON con Jimmy Fallon & The Roots, J’Nai Bridges con Gustavo Dudamel, The Los Angeles Philharmonic y YOLA (Youth Orchestra Los Angeles), For Love Choir.

Pero no solo cantantes, sino también personalidades del mundo e invitados como Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Naomi Campbell, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman.

Horarios y canales del Global Goal 2020

País Horario Costa Rica, El Salvador, Hondura 18:00 horas México 19:00 horas Perú 19:00 horas Colombia, Ecuador 19:00 horas Chile, Bolivia, Venezuela 20:00 horas Estados Unidos - Hora del este 20:00 horas Argentina, Brasil y Uruguay 21:00 horas España 02:00 horas

El Global Goal 2020 llegará a los millones de hogares del mundo de distintas formas. Aquí te mostramos los canales para ver la transmisión en directo de este conciertazo:

Perú: Apple Music; Beats 1; The Apple TV app.

Apple Music; Beats 1; The Apple TV app. España: Playz RTVE; RTVE; Youtube; Apple Music & The Apple TV app; Deezer; Ahi+; Samsung TV Plus; Vodafone Spain.

Playz RTVE; RTVE; Youtube; Apple Music & The Apple TV app; Deezer; Ahi+; Samsung TV Plus; Vodafone Spain. Estados Unidos: NBC & NBC News (Including digital and streaming platforms); All Bloomerg Outles; Electric Power Board of Chattanooga; Fubo TV; Highlands Cable Group; LG Channel Plus; Marquette Adams; Communications; MTC; RCN; Samsung TV Plus; Rockbot; Stirr; Xumo; T-Vision; Vizio.

NBC & NBC News (Including digital and streaming platforms); All Bloomerg Outles; Electric Power Board of Chattanooga; Fubo TV; Highlands Cable Group; LG Channel Plus; Marquette Adams; Communications; MTC; RCN; Samsung TV Plus; Rockbot; Stirr; Xumo; T-Vision; Vizio. México: Youtube; Azteca Uno; Brut Facebook Channel; Apple Music; Beats 1; The Apple TV app; Sony Channel.

Youtube; Azteca Uno; Brut Facebook Channel; Apple Music; Beats 1; The Apple TV app; Sony Channel. Chile: TNT (All LATAM); Chilevision; Apple Music; Beats 1; The Apple TV app; Sony Channel.

TNT (All LATAM); Chilevision; Apple Music; Beats 1; The Apple TV app; Sony Channel. Argentina: Apple Music; Beats 1; The Apple TV app; Sony Channel.

Apple Music; Beats 1; The Apple TV app; Sony Channel. Colombia: Apple Music; Beats 1; The Apple TV app; Sony Channel.

Apple Music; Beats 1; The Apple TV app; Sony Channel. Costa Rica, El Salvador, Honduras: Apple Music; Beats 1; The Apple TV app.

También podrás sintonizarlo en TIDAL, Twitch, Twitter, LADBible, Yahoo, Canal + Group, la página de Facebook de Vogue Paris y MTV International. Además, en las redes sociales de Global Citizen, incluidos YouTube, Twitter y Facebook.

