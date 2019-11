Goo Hara, mejor conocida como Hara, fue una cantante y actriz surcoreana. Era miembro del grupo de chicas de Corea del Sur, Kara, y también había aparecido en dramas de televisión, incluido City Hunter “2011”. Hizo su debut como solista en julio de 2015 con el lanzamiento de su EP Alohara (Can You Feel It?).

Goo Hara, se destacó también con su aparición en el reality show My mad beauty diay, Seoul Mate, A style for you, Check it girl season 2 y Unwavered Dreams. A sus 27 años estuvo en una controversia con su ex novio, ya que había terminado con él y luego de esta separación tuvieron otras peleas por llamada y por sus redes sociales.

Goo Hara, existen muchas interrogantes sobre la vida de esta joven que logró forjar su camino y obtener reconocimiento en el mundo del Kpop. ¿Como comenzó? ¿Quién era realmente? ¿Que fue lo que causo su lamentable partida?

Sigue leyendo que te traemos todos los detalles de esta estrella del Kpop.

Biografía de Goo Hara

Debutó como solista en julio de 2015 con la liberación de su EP Alohara. (Foto: Twitter)

Goo Hara, nació el 13 de enero del 1991, en Gwangju, Sur Corea, sus profesiones eran cantante, estrella de reality y actriz. Se graduó en la Universidad para Mujeres Sungshin. Tiene un hermano llamado Goo Ho - In.

Goo Hara comenzó su carrera siendo modelo para algunas marcas; aunque después empezó a mostrar interés en la actuación que empezó a tomar clases a los 14 años pero después le entro un gran interés por el baile que comenzó también a tomar clases y poder debutar como bailarina.

Después ella comenzó a hacer audiciones en diferentes empresas como en SM y JYP entretainment pero no la aceptaron. Goo Hara para por ultimo hizo la audición para DSP Media en la cual la aceptaron.

Tras la salida de la integrante Sung Hee del grupo Kara por motivos personales la empresa decidió que entraran dos nuevas miembros para formar un quinteto del grupo. Hara entró al grupo con Ji Young en el 2008 y formar miembros con Nicole, Gyu Ri y Seung Yun con la canción “Rock U” en el grupo KARA.

El 15 de Enero del 2016, DSP Media confirmó la disolución de KARA informando que Gyuri, SeungYun y ella sus contratos habían expirado esa fecha y ya no pertenecían a DSP Media, Hara se concentrara en su carrera como solista y actriz debajo el sello de KEYEAST.

Carrera de Goo Hara

En el mes de noviembre lanzó su última canción denominada “Midnight Queen”. (Foto: Kpopmap)

Goo Hara, se unió al grupo de chicas Kara en 2008, luego de la partida del ex miembro Kim Sung-hee. En octubre de 2009, se convirtió en miembro del elenco del reality show de KBS Invincible Youth.

En 2011, hizo su debut como actriz en SBS City Hunter. Hara interpretó el papel de Choi Da-hye, la hija del presidente de Corea del Sur. En noviembre de 2011, Hara y Nicole Jung se convirtieron en los nuevos MCs de Inkigayo. Dejaron el programa el 19 de agosto de 2012.

En 2013, colaboró ​​con el músico y compositor japonés Fukuyama Masaharu para grabar una canción llamada “Magic of Love” en coreano bajo el grupo de proyectos HARA+. La canción se utilizó como banda sonora para el drama de FujiTV, Galileo, que protagonizó Masaharu. En octubre de 2013, fue nombrada embajadora de donación de sangre para el Banco de Sangre Hanmaum.

Su propio reality show titulado On & Off se emitió el 29 de diciembre de 2014 en MBC Music. A inicios del 2015, comenzó a presentar el programa de belleza ídolo de KBS A Style For You junto con Kim Heechul de Super Junior, Hani de EXID y Bora de Sistar. En junio de 2015, lanzó un libro de belleza titulado Nail HARA.

En julio de 2015, Goo debutó como artista en solitario con el lanzamiento del EP Alohara (Can You Feel It?), Que alcanzó el puesto número 4 a nivel nacional. En la canción principal “Choco Chip Cookies” presenta al rapero surcoreano Giriboy.

En octubre de 2015, Goo Hara se unió al programa de variedades Shaolin Clenched Fists. El 15 de enero de 2016, Goo dejó DSP Media debido a la expiración de su contrato con la compañía, lo que provocó que Kara entrara en una pausa indefinida. Luego se unió a KeyEast.

En diciembre de 2016, apareció en el sencillo de Thunder, “Sign”. En agosto de 2017, Goo Hara protagonizó una película web titulada Sound of a Footstep. Tiempo después Goo Hara se unió al programa de variedades Seoul Mate.

A inicios del año 2018, lanzó una banda sonora para el drama Jugglers, titulada “On A Good Day”. En abril de 2018, fue anfitriona del show de belleza de JTBC My Mad Beauty Diary. En julio, fue nombrada embajadora honoraria del 6º Festival de Cine Animal.

Vida Personal de Goo Hara

Hara tenía como lengua materna el Coreano pero también hablaba Japones fluido. (Foto: Twitter)

En el año 2010 participó en el reality show Strong Heart de la SBS admitió tener cirugía cosmética facial menor y dental. Declaró que siempre tuvo doble parpado, pero la cirugía lo hizo más definido.

A incicios del año 2011, se anunció la terminación de su contrato con su sello DSP Media, junto con otras tres miembros de Kara, y se presentó una demanda en su nombre. Más tarde ese día, se anunció que dejaba todo y se unía nuevamente a la empresa,​ ya que al parecer no era plenamente consciente de la demanda en detalles.

Datos Curiosos sobre Goo Hara

Mencionaba que sus colores favoritos eran el color rosa y el negro. (Foto: Koreaboo)

Nació el 3 de Enero de 1991 , pero fue registrada el 13 de Enero .

Hizo audición para numerosas empresas antes de DSP , incluso para S M Entertainment y JYP Entertainment .

Antes de ser cantante , fue modelo de una tienda on-line .

Confesó que se hizo dos cirugías , una a los dientes y la otra para que se vea más su doble párpado, ella misma explicó que tenía doble párpado de nacimiento pero no era muy visible.

Se unió a KARA después de que Kim Sung Hee dejó el grupo.

El 18 de Mayo del 2011 apareció en el Mnet Idol Chart Show en un ranking de los 20 ídolos con más dinero en términos de ingresos personales, ubicándose en el puesto número 15 .

En el 2013 forma un grupo proyecto con Fukuyama Masaharu , juntos,el cual sera llamado “HARA+” y su colaboración fue presentada en la banda sonora del drama Galileo.

El 28 de Junio del 2011 , se confirmó que tenía una relación sentimental con Junhyung .

El 23 de Marzo del 2013, se confirmó que la relación que tenia con Junhyung de HIGHLIGHT ha terminado, ambas agencias de los artistas lo confirmaron.

Muerte de Goo Hara

Esta fue la última imagen que la artista publicó en su cuenta de instagram, en la cual le ha posteado mensajes de condolencias después de la fatal noticia.

Ver esta publicación en Instagram 잘자 Una publicación compartida por 구하라 (@koohara__) el 22 de Nov de 2019 a las 10:04 PST

Goo Hara, murió el domigo 24 de noviembre del 2019. Fue encontrada muerta dijo la policía del distrito de Gangnam en Seúl. La policía no hizo comentarios sobre la causa de muerte, pero planea realizar una rueda de prensa. Sin embargo, no se descarta la posibilidad que haya sido suicidio.

Desde hace algún tiempo, la carrera de la joven cantate surcoreana estuvo marcada por problemas de depresión y en una ocasión dijo que era difícil superarla y pidió comentarios positivos sobre los medios de comunicación, adicional a esto la filtración de una fotografía íntima y un intento de suicidio.

Ese episodio reavivó el debate sobre la intensa presión del estrellato del K-pop, que según los críticos se ve impulsado por las duras críticas en línea dirigidas a los artistas de la industria.

Una discusión similar estalló meses después de que la cantante de 25 años, Sulli, amiga de Goo Hara, fuera encontrada muerta en su casa en Seúl, en lo que la policía dijo que era un aparente suicidio. Donde en el 2017 otra estrella del Kpop como lo era Jong-hyun murió también por suicidio.

Aún se está a la espera de los detalles que dará la policia sobre la muerte de la cantante, sin embargo están preparando su funeral el cual se indicó que al parecer iba a ser privado pero que aún iba a conversarse con los padres de Goo Hara.

FOTOS Y VIDEOS DE GOO HARA

Ver esta publicación en Instagram 🤗 Una publicación compartida por 구하라 (@koohara__) el 17 de Nov de 2019 a las 4:40 PST

Ver esta publicación en Instagram 👋🌙💤 Una publicación compartida por 구하라 (@koohara__) el 9 de Oct de 2019 a las 5:21 PDT

Ver esta publicación en Instagram 皆んな! 後で会いましょう!❤️ Una publicación compartida por 구하라 (@koohara__) el 3 de Nov de 2019 a las 7:27 PST