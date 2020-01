Los Grammy 2020, se llevarán a cabo el domingo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles. Como siempre, la lista completa de actuaciones de Grammy incluye nominados y otros actos.

En las últimas semanas de los Grammy 2020, la Academia de Grabación anunció actuaciones en solitario, representaciones grupales y homenajes a artistas (como Prince y John Prine) y al personal de Grammy (como el productor de premios Ken Ehrlich, quien se retira este año).

Aquí está la lista completa de artistas en la 62a entrega anual de los Premios Grammy, que puede ver en CBS el 26 de enero a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT.

ARTISTAS CONFIRMADOS A PRESENTARSE

Billie Eilish

(Foto: pinterest)

El prodigio de la música Billie Eilish está listo para seis premios Grammy este año, incluidos los Big Four (Álbum del año, Grabación del año, Canción del año y Mejor artista nuevo). Montando el enorme éxito de su álbum debut When We Fall Asleep, Where Do We Go ?, Eilish trae su marca de ASMR-pop al Staples Center.

Lizzo Lizzo

(Foto: Boston Magazine)

Tuvo un glorioso 2019, uno en el que grabó en el Billboard 200 por primera vez (con Cuz I Love You) y tuvo un sencillo de 2017. En la cima de la lista de singles de Billboard. Tiene ocho trofeos, la mayor cantidad de nominaciones de cualquier artista este año, incluidos los Cuatro Grandes. Sus shows en vivo incluyen todo, desde bailar hasta rapear y tocar la flauta, por lo que seguramente estará entre las actuaciones más explosivas de la noche.

Ariana Grande

(Foto: El País)

Hace un año, después de una nominación al Grammy por su álbum Sweetener, se le pidió a Ariana Grande que actuara durante la ceremonia televisada. Por desgracia, ella se retiró del programa después de un desacuerdo con los productores de Grammy sobre que le permitieran realizar su agradecimiento, el próximo sencillo “7 rings”. Ahora, con esa canción por dos Grammys en 2020 (Record of the Year y Best Pop Solo), Grande regresará a la etapa de Grammys.

Tyler

(Foto: DIY Mag)

el creador Tyler, el Creador ha recorrido un largo camino desde que él y sus cohortes de Odd Future hicieron su debut televisivo en Fallon en 2011. Con su quinto álbum IGOR en el Mejor Álbum de Rap, estará en el escenario de los Grammys por primera vez, con suerte vistiendo las gafas de sol, la peluca y el traje reluciente que ha estado luciendo en la gira.

Sheila E. y Usher (Príncipe homenaje)

(Foto: recorder)

Antes de un tributo completo a las estrellas el 28 de enero, Sheila E. y Usher realizarán un Grammy Salute to Prince en la noche de la ceremonia. En una declaración a principios de este mes, Deborah Dugan, quien pronto sería expulsada del trabajo, dijo que Prince “continúa sirviendo como un ícono inspirador para artistas y fanáticos en todo el mundo, y estamos muy honrados de rendir homenaje a su legado”.

Rosalía

(Foto: mp3teca.com)

A pesar de que no lanzó un álbum el año pasado, Rosalía tuvo un año excepcional y está lista para Mejor Artista Nueva junto con otros actos como Lizzo y Billie Eilish. Teniendo en cuenta que pasó gran parte del año pasado en giras, tocando en festivales internacionales y encabezando fechas para recibir excelentes críticas, no querrás perderte su actuación en los Grammy.

Lil Nas X, BTS, Diplo, Mason Ramsey y Billy Ray Cyrus

(Foto: Michael Buckner)

La remezcla del sencillo “Old Town Road” de Lil Nas X, con Billy Ray Cyrus, fue sin duda la canción más grande de 2019. Tiene tres premios Grammy, incluyendo Grabación del año y Mejor video musical. Ahora, el “Old Town Road” Voltron, con Diplo y Mason Ramsey, quienes remezclaron la canción, así como todo BTS (cuyo RM le dio su propio giro), se reunirán para una actuación Grammy.

Homenaje a Nipsey Hussle de John Legend, DJ Khaled, Meek Mill, Roddy Ricch, YG y Kirk Franklin

(Foto: Música)

El fallecido y gran Nipsey Hussle está listo para tres nominaciones póstumas a los Grammy: Mejor canción de rap y Mejor interpretación de rap por “Racks in the Middle” con Roddy Ricch y Hit-Boy, y Mejor colaboración de rap / canto por su actuación en “Higher” de DJ Khaled Junto a John Legend. En la ceremonia de entrega de premios de este año, esos colaboradores se unen a Meek Mill y Kirk Franklin para una actuación de homenaje.

Bonnie Raitt (homenaje a John Prine)

(Foto: Billboard)

En cierto modo, Bonnie Raitt ha estado rindiendo homenaje a John Prine desde la década de 1970, cuando comenzó a interpretar su canción “Angel From Montgomery”. Ahora, Raitt honrará a Prine desde el escenario de los Grammy mientras recibe un Premio a la Trayectoria.

Charlie Wilson

(Foto: Cleveland Scene)

Puede que Charlie Wilson no gane un premio este año (recibió una nominación para el tradicional R&B Performance el año pasado), pero Gap Band es para siempre, y sus colaboraciones con artistas contemporáneos como Kanye West y Bruno Mars lo han mantenido en el centro de atención.

Jonas Brothers

(Foto: Expreso)

El renacimiento de JoBros continúa: según los Jonas Brothers, interpretarán una nueva canción, “What a Man Gotta Do”, y luego harán “otra cosa que no creo que nadie espere”. Están nominados a Mejor actuación de dúo / grupo pop por “Sucker”.

Camila Cabello, Gary Clark Jr., John Legend, Debbie Allen, Joshua Bell, Common, Misty Copeland, Lang Lang, Cyndi Lauper, Ben Platt y War and Treaty (homenaje a Ken Ehrlich)

(Foto: Comercio)

Los Premios Grammy de este año serán los últimos para el productor Ken Ehrlich, quien anunció su retiro el verano pasado. En homenaje al productor, que se ha peleado con numerosos artistas en los últimos años, incluidos Ariana, Frank Ocean y Lorde, la Academia de Grabación ha reunido a un equipo repleto de estrellas para interpretar “I Sing the Body Electric”, de 1980 Fama de la película musical.

Gary Clark Jr. y las raíces

(Foto: Grateful Web)

Además de actuar en la pieza del conjunto, Clark Jr. unirá fuerzas con los Roots para tocar su canción “This Land”, que está nominada a Mejor interpretación de rock, Mejor canción de rock y Mejor video musical.

H.E.R

(Foto: Billboard)

En estos Grammy 2020, la querida H.E.R. vuelve a actuar por segundo año consecutivo, después de sus cinco nominaciones (incluido Álbum del año, Canción del año y Grabación del año). Los detalles exactos sobre su desempeño son escasos, pero si el espectáculo del año pasado es una indicación, mostrará su inmensa voz.

Demi Lovato

(Foto: Vogue)

Demi Lovato no se ha presentado en vivo desde que fue hospitalizada luego de una sobredosis de drogas en 2018. Su actuación en los Grammy 2020 marcará su regreso al escenario. Según los informes, interpretará una canción inédita que escribió poco antes de que ocurriera esa sobredosis.

Aerosmith y Run-D.M.C

(Foto: Comercio)

Leyendas del rap Run-D.M.C. compartirá el escenario con Aerosmith en la ceremonia de este año. Es probable que se unan nuevamente para su versión conjunta de “Walk This Way”.

Blake Shelton y Gwen Stefani

(Foto: countryliving)

Los tortolitos de la vida real (y coanfitriones de The Voice de NBC) Gwen Stefani y Blake Shelton se presentarán en la ceremonia de este año. La pareja lanzó recientemente el dúo “Nobody But You”, que probablemente llevarán al escenario de los Grammy el domingo por la noche.

Preservation Hall Jazz Band y Trombone Shorty

(Foto: Wegow)

Preservation Hall Jazz Band, el veterano atuendo de Nueva Orleans, se unirá con el multi-instrumentista Trombone Shorty para hacer una banda sonora del segmento In Memoriam, recordando a los artistas recientemente fallecidos.